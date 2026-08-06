山田涼介が理想の夏へ想いを馳せる！ 「JO MALONE LONDON」新作フレグランスを体験
ELCジャパン合同会社の英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「ジョー マローン ロンドン」が、8月6日〜9日まで、英国コーンウォールの海岸の世界観をテーマにした「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントを開催。開催に先立ち実施されたプレスセッションに、ブランドのフレンズである山田涼介が登場した。
【写真】山田涼介が新フレグランスを体験「夏にぴったり！」 「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントの様子
山田はイベントの世界観に合わせた涼しげな白いシャツ姿で笑顔で登場し、ひと足先に会場を楽しんだ。
イベントの幕開けを飾ったのは、この夏を彩る新フレグランスのお披露目。山田が特別なギフトボックスを開けると、新作「シー ソルト ＆ ベルガモット」の特別仕様の大型ボトルが姿を現した。
新フレグランスを体験した山田は「夏にぴったりな、海の力強さとシトラスの爽やかさを体感できる香り」と目を輝かせ、この香りをまといたいシチュエーションとして「夕日が沈むのを眺めながら、なにも考えずにゆったり過ごしたいですね」と理想の夏へ想いを馳せた。
さらに、新作「シー ソルト ＆ ベルガモット」のルーツとなった、ジョー マローン ロンドンを代表する「ウッド セージ ＆ シー ソルト」との「セント レイヤリング（香りの重ね付け）」を体験。2つの香りをふわっと全身でまとうと、「今、僕を香りたいですよね（笑）」とチャーミングな発言で会場を笑いに包み込み、MCの「ここまで届いています！」という言葉に弾けるような笑顔を見せた。
トークがポップアップ会場の話題へ移ると、「都心にいながら海を感じられる贅沢な空間」とお気に入りのポイントをアピール。
最後にポップアップイベントに訪れる方々に向け、「暑い日が続きますので、ぜひこのイベントに参加していただいて、少しでも涼しい気持ちを感じて海の香りを体験していただけたらと思います」と温かいメッセージを贈り、イベントは幕を閉じた。
「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントは、ヨドバシ J6 ビルディングにて8月9日まで開催。
【写真】山田涼介が新フレグランスを体験「夏にぴったり！」 「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントの様子
山田はイベントの世界観に合わせた涼しげな白いシャツ姿で笑顔で登場し、ひと足先に会場を楽しんだ。
新フレグランスを体験した山田は「夏にぴったりな、海の力強さとシトラスの爽やかさを体感できる香り」と目を輝かせ、この香りをまといたいシチュエーションとして「夕日が沈むのを眺めながら、なにも考えずにゆったり過ごしたいですね」と理想の夏へ想いを馳せた。
さらに、新作「シー ソルト ＆ ベルガモット」のルーツとなった、ジョー マローン ロンドンを代表する「ウッド セージ ＆ シー ソルト」との「セント レイヤリング（香りの重ね付け）」を体験。2つの香りをふわっと全身でまとうと、「今、僕を香りたいですよね（笑）」とチャーミングな発言で会場を笑いに包み込み、MCの「ここまで届いています！」という言葉に弾けるような笑顔を見せた。
トークがポップアップ会場の話題へ移ると、「都心にいながら海を感じられる贅沢な空間」とお気に入りのポイントをアピール。
最後にポップアップイベントに訪れる方々に向け、「暑い日が続きますので、ぜひこのイベントに参加していただいて、少しでも涼しい気持ちを感じて海の香りを体験していただけたらと思います」と温かいメッセージを贈り、イベントは幕を閉じた。
「シー ソルト アドベンチャー」ポップアップイベントは、ヨドバシ J6 ビルディングにて8月9日まで開催。