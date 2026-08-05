『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』アートブック邦訳版が発売決定 ─ 映画の舞台裏を堪能できる永久保存版

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公式アートブック邦訳版が、2026年12月9日に発売される。予約受付がスタートしている。

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本書には、映画のコンセプトアートやスケッチをはじめ、主要キャスト、スタッフ、クリエイター陣へのインタビューが満載。 映画のために生み出されたアートや、キャラクター、ロケーション、ビークル（乗り物）など、物語の舞台裏とその背後にあるストーリーを公開する。映画の感動と興奮を手元で堪能できる、まさに永久保存版といえる一冊だ。

執筆を担当するのは、2008年から「スター・ウォーズ」のアート部門に携わり、「マンダロリアン」シーズン1・2をはじめとする数々の公式アートブックを手がけてきたフィル・ショスタク。長年にわたり「スター・ウォーズ」の映像世界を支えてきたコンセプトデザイナー、ダグ・チャンが序文を寄せる。日本語訳は富永晶子が担当する。

「スター・ウォーズ『マンダロリアン・アンド・グローグー』公式アートブック」はハードカバー仕様の全256ページ。サイズは263×303ミリ、予価は税込8,800円で、うさぎ出版発行、実務教育出版より2026年12月9日発売予定だ。

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