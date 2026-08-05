ジャンボたかお「飛行機のエコノミーがもう入らないかもしれない」 単独初冠番組で“背徳メシ”振る舞う
レインボー・ジャンボたかおが単独で出演する初の冠番組『深夜の爆食メシ配達員ジャンボ』が、MBSにて8月7日の25時13分、14日の25時13分より放送されることが決定した。
【写真】『MBS火ダネプロジェクト』ラインナップをチェック！
MBSでは、4月から『MBS火ダネプロジェクト』と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなどを、幅広いラインナップで届ける。
『深夜の爆食メシ配達員ジャンボ』は、同プロジェクトの第10弾。
爆食メシ配達員ジャンボが、深夜にリュックを背負って自転車を爆走し、ゲストにリクエストの品を届ける。そして、キッチンを借りて勝手に“背徳のアレンジ飯”にアレンジ。深夜の爆食には正直「罪悪感」が…。しかしそんなことはお構いなしに、カロリー増し増しの一品に変身させる。1日の終わりに本能を肯定し、視聴者の心と胃袋を解放して明日への活力を提供する番組だ。
初回となる8月7日は、俳優の池田匡志とAKB48の小栗有以のもとに、ジャンボたかおが爆食メシを配達する。なお14日は、小栗とLienel・高岡ミロが出演する。
まずは、ジャンボが「脳みそがパーン！！ってなるメシを作る」と、池田の大好きな冷凍から揚げ「特から」を使った背徳メシを作ることに。かばんからシャウエッセン、マヨネーズ、炊飯ジャー、バーナーを取り出し、調理開始。調理中はジャンボが“相棒”と呼ぶほど愛しているシャウエッセンのこだわりの焼き方や、出演者それぞれが白米に何が合うかなどトークを展開する。
そんな中、出来上がった「特から×シャウエッセンコラボぶっかけ炙りマヨ背徳のカルデラ丼」は、なんと2008キロカロリー。池田が「あかん、今年イチうまい！」と掻っ込むが、ジャンボがさらに悪魔的なアレンジを提案!?
次は、小栗の好物である卵焼きを一気におしゃれで、至福のデザートに変身させる。小栗は「美味しい！苦味がいいアクセントになっていて見た目以上にくどくない！」と大興奮。深夜のデザートという“罪の味”を味わっている最中、ジャンボは「人の不幸は“蜜の味”っていうでしょ？」と、池田から不幸話を聞き出す。悪魔のレシピが地獄で産声を上げる瞬間に注目だ。
収録後、ジャンボは「楽しく、本当にちゃんと美味しいご飯を提供できたんで嬉しいです」とにっこり。そして「合法で背徳メシを食べることは別に悪いことじゃなくて、心の健康のためには最高です！ 背徳感もあって、それでいてストレス解消にもなるので、疲れたな、しんどいなっていう時に、この番組で作った料理を真似してストレス解消とかしていただけたら」と番組をアピールした。
さらに、最近の不幸話を聞かれると「飛行機のエコノミーがもう入らないかもしれない。物理的にちょっとNG が出てきています。グレードを上げるか、無理やり押し込まれるかしかないです（笑）」と笑っていた。
『深夜の爆食メシ配達員ジャンボ』は、MBSにて8月7日の25時13分、14日の25時13分より放送。
※ジャンボたかおのコメント全文は以下の通り。
＜ジャンボたかお コメント全文＞
――収録を終えて感想をお願いします。
楽しく、本当にちゃんと美味しいご飯を提供できたんで嬉しいです。このカロリー高いものを食べるっていうのは合法で、背徳メシを食べることは別に悪いことじゃなくて、合法で心の健康のためには最高です！背徳感もあって、それでいてストレス解消にもなるので、疲れたな、しんどいなっていう時に、この番組で作った料理を真似してストレス解消とかしていただけたら。
ストレス解消に俺の飯食う動画を見てると言っていただいたりするので、この番組でも俺らが作ったり食べたりしているのを見るだけでストレス解消になったら嬉しいですね。
――ご自身の深夜の爆食エピソードを教えて下さい。
昔、夜に四合米炊いて、二合よそって、シャウエッセン二袋焼いて、それを乗っけて出汁醤油やマヨネーズをかけて、ガーって食ってました。で、二合残してもしょうがないなと思って、その二合をキムチ納豆と一緒に全部食って、腹ちぎれそうになって、「俺何してんだろう？」と思っていました 。昔はもう毎日のようにしてたので、日常だからもう罪悪感とかは全く無かったです。
――最近の不幸話をお聞かせください。
飛行機のエコノミーがもう入らないかもしれない。物理的にちょっとNG が出てきています。グレードを上げるか、無理やり押し込まれるかしかないです（笑）。
【写真】『MBS火ダネプロジェクト』ラインナップをチェック！
MBSでは、4月から『MBS火ダネプロジェクト』と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなどを、幅広いラインナップで届ける。
爆食メシ配達員ジャンボが、深夜にリュックを背負って自転車を爆走し、ゲストにリクエストの品を届ける。そして、キッチンを借りて勝手に“背徳のアレンジ飯”にアレンジ。深夜の爆食には正直「罪悪感」が…。しかしそんなことはお構いなしに、カロリー増し増しの一品に変身させる。1日の終わりに本能を肯定し、視聴者の心と胃袋を解放して明日への活力を提供する番組だ。
初回となる8月7日は、俳優の池田匡志とAKB48の小栗有以のもとに、ジャンボたかおが爆食メシを配達する。なお14日は、小栗とLienel・高岡ミロが出演する。
まずは、ジャンボが「脳みそがパーン！！ってなるメシを作る」と、池田の大好きな冷凍から揚げ「特から」を使った背徳メシを作ることに。かばんからシャウエッセン、マヨネーズ、炊飯ジャー、バーナーを取り出し、調理開始。調理中はジャンボが“相棒”と呼ぶほど愛しているシャウエッセンのこだわりの焼き方や、出演者それぞれが白米に何が合うかなどトークを展開する。
そんな中、出来上がった「特から×シャウエッセンコラボぶっかけ炙りマヨ背徳のカルデラ丼」は、なんと2008キロカロリー。池田が「あかん、今年イチうまい！」と掻っ込むが、ジャンボがさらに悪魔的なアレンジを提案!?
次は、小栗の好物である卵焼きを一気におしゃれで、至福のデザートに変身させる。小栗は「美味しい！苦味がいいアクセントになっていて見た目以上にくどくない！」と大興奮。深夜のデザートという“罪の味”を味わっている最中、ジャンボは「人の不幸は“蜜の味”っていうでしょ？」と、池田から不幸話を聞き出す。悪魔のレシピが地獄で産声を上げる瞬間に注目だ。
収録後、ジャンボは「楽しく、本当にちゃんと美味しいご飯を提供できたんで嬉しいです」とにっこり。そして「合法で背徳メシを食べることは別に悪いことじゃなくて、心の健康のためには最高です！ 背徳感もあって、それでいてストレス解消にもなるので、疲れたな、しんどいなっていう時に、この番組で作った料理を真似してストレス解消とかしていただけたら」と番組をアピールした。
さらに、最近の不幸話を聞かれると「飛行機のエコノミーがもう入らないかもしれない。物理的にちょっとNG が出てきています。グレードを上げるか、無理やり押し込まれるかしかないです（笑）」と笑っていた。
『深夜の爆食メシ配達員ジャンボ』は、MBSにて8月7日の25時13分、14日の25時13分より放送。
※ジャンボたかおのコメント全文は以下の通り。
＜ジャンボたかお コメント全文＞
――収録を終えて感想をお願いします。
楽しく、本当にちゃんと美味しいご飯を提供できたんで嬉しいです。このカロリー高いものを食べるっていうのは合法で、背徳メシを食べることは別に悪いことじゃなくて、合法で心の健康のためには最高です！背徳感もあって、それでいてストレス解消にもなるので、疲れたな、しんどいなっていう時に、この番組で作った料理を真似してストレス解消とかしていただけたら。
ストレス解消に俺の飯食う動画を見てると言っていただいたりするので、この番組でも俺らが作ったり食べたりしているのを見るだけでストレス解消になったら嬉しいですね。
――ご自身の深夜の爆食エピソードを教えて下さい。
昔、夜に四合米炊いて、二合よそって、シャウエッセン二袋焼いて、それを乗っけて出汁醤油やマヨネーズをかけて、ガーって食ってました。で、二合残してもしょうがないなと思って、その二合をキムチ納豆と一緒に全部食って、腹ちぎれそうになって、「俺何してんだろう？」と思っていました 。昔はもう毎日のようにしてたので、日常だからもう罪悪感とかは全く無かったです。
――最近の不幸話をお聞かせください。
飛行機のエコノミーがもう入らないかもしれない。物理的にちょっとNG が出てきています。グレードを上げるか、無理やり押し込まれるかしかないです（笑）。