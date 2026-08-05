『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』前夜祭イベント開催！神山総監督や川村壱馬らが愛を語る

2026年8月4日（火）、日本発の「スター・ウォーズ」長編アニメシリーズ『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』の配信を記念し、前夜祭2話上映イベントが開催された。イベントには神山健治総監督をはじめとする豪華制作陣とキャスト、さらにファン代表としてTHE RAMPAGEの川村壱馬が登壇し、作品の魅力や制作の舞台裏について熱いトークを繰り広げた。

ジェダイローブ姿の川村壱馬が登壇！ 世代を超えて愛される「スター・ウォーズ」への熱い思い

配信開始を翌日に控えたイベントには、神山総監督、多田俊介監督、主人公カーラを演じた声優の赤粼千夏、そして生粋のファンを代表して川村壱馬が登壇した。父親の影響で二歳のころから作品を観て育ったという川村は、お馴染みのジェダイローブを羽織って登場。一足早く本作を鑑賞した川村は、「映像がとにかくキレイで衝撃を受けました。アニメーションなので、日本の方にも見やすいかなと感じます。視覚的にも音にも、所々で『スター・ウォーズ』を感じてめちゃくちゃ嬉しくて！ 興奮しちゃいました」と、憧れの制作陣を前に興奮を隠せない様子で語った。

『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』を観て映像制作の道を志したという神山総監督は、「僕は子どものころに『エピソード4』を観た時の印象をもう一度映像に収めたいなというのが最初の動機で。そうなると、スター・ウォーズってやっぱりジェダイなのかなと。あと、ライトセーバーは『スター・ウォーズ』で欠かせないアイテムだと思うので、それを全面に出して。あとは、名もなき青年だったルークが冒険に出たように、主人公の少女カーラがライトセーバーを携えて銀河の旅に出ていきます。それが『スター・ウォーズ』の醍醐味というか基本だと思っていたので、そこを軸に物語を組み立てていきました」と、本作に込めた強いこだわりを明かした。

また、多田監督は「キャラクターがとにかく魅力的になるように考えていました。『スター・ウォーズ』と同じ銀河で繰り広げられる話ということで、ライトセーバーやガジェットなど、『スター・ウォーズ』のビジュアルとして皆さんに楽しんでいただけるようにと、すごく心がけて制作しておりました」と、細部への目配りについて語った。

「持つ人の心を映す」ライトセーバー！ 12歳の時の勘違いから生まれた独自設定

本作の大きな特徴であり、見どころとなるのがライトセーバーの設定だ。従来のシリーズとは異なり、持つ人の心を映し、フォースに反応して色や長さが変わるという独自の特性を持っている。予告映像では、敵であるはずの将軍ナワームが「青いライトセーバー」を操り、ジェダイの修行中である主人公カーラが「赤いライトセーバー」を手にするという、物語の鍵を握る描写がすでに話題を呼んでいる。

この斬新な設定について神山総監督は、「僕が12歳の時に観た時の勘違いから始まった、みたいなところがあるんですね。ライトセーバーはジェダイしか使えないし、その色はその人のフォースの色だと思っていたんです。でも、『帝国の逆襲（エピソード5）』でハン・ソロがナイフみたいに普通に使っていたので、『僕が思っていたのが違ってたんだ』と思ったんです。その時のことが忘れなくて…やっぱりジェダイしか使えない方がかっこいいんじゃないかと思っていて（笑）、それを使わせていただいたんです」と、自身の少年時代の思い出がアイデアの源泉だったことを告白した。

これに対し川村は、「衝撃ですよね。予告の中にカーラが赤いライトセーバーを持っているのが一瞬あって！ その設定にやられました、めちゃくちゃ気になってます」と、ファン目線でその魅力に太鼓判を押した。

「アニメを入り口に好きになってほしい」制作陣が世界へ届ける新たなジェダイの物語

本作の主人公カーラは、素直で正義感が強く、荒削りながらも強いフォースを秘めた少女だ。カーラを演じた赤粼は、「カーラはすごく真面目で実初で、未完成というところがあります。それゆえに冒険の中でつらい想いをしたり、苦悩したり、それを乗り越えてどう成長していくのか、そのあたりを皆さんに見ていただいて、カーラと同じように熱い気持ちになってくれたらうれしいです」とキャラクターの魅力をアピールした。また、カーラと対峙する謎の将軍ナワーム役には、実力派俳優の大森南朋が起用されている。赤粼は大森の演技について、「実際に、そのお声を聞いた時に最初に想像したものと結構違って驚いたっていうのが、私の第一印象ですね。結構抑えた感じのお芝居で、ナワームの底の知れなさみたいなものを表現されているなと思いました」と振り返った。

現在、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が世界中で大ヒット公開中であり、日本でも大きな盛り上がりを見せている。神山総監督は「5年前に最初の短編を作らせていただいた時、日本のスタッフがたくさん参加していたんですね。もちろん世界中にスター・ウォーズファンっていらっしゃるし。僕の短編以外を作られた監督たちも、本当に『スター・ウォーズ』が大好きなので、自分の思う『スター・ウォーズ』を作るっていう気持ちで参加されていたと思うんです。スター・ウォーズがどんどん人気が出てほしいなと思う中で、長くやっているからこそ若い人たちが最初から見るのって大変だと思うんです。でも『マンダロリアン』の映画をきっかけにシリーズを見始めた人もいますし、日本だとアニメを見る人が多いので、今回のアニメを入り口に入ってきてくれたらいいなと思います」と、アニメが新たなファン層を広げる架け橋になることへの期待を語った。

最後に、神山総監督は「世界中にファンのいる『スター・ウォーズ』シリーズ作品を日本のスタッフが中心になって作ったのは初めてだそうです。面白い作品ができたと思っていますので、これをきっかけにもっと『スター・ウォーズ』を好きになってくれたらいいなと思っています」とメッセージを寄せた。赤粼も「完成したものを観た時に『スター・ウォーズだ…！』とゾクゾクしました。こだわりがものすこく詰まりまくっているんです。ここ『スター・ウォーズ』だ！って思うようなスター・ウォーズ感を余すところなく楽しんでほしいです」と熱烈にアピール。川村が「配信を心待ちにしているんですけど、明日、イッキに見ます！」と期待を寄せ、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』配信情報

『スター・ウォーズ：ビジョンズ／九人目のジェダイ』は、ディズニープラスにて2026年8月5日（水）より日米同時全話一挙独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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