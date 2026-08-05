実業家、映画プロデューサー、脚本家で俳優の亀石太夏匡（たかまさ、55）が4日、自身のインスタグラムを更新。5月の交通事故で重傷を負い、入院したことを明かした。

「皆さんご無沙汰しております。誕生日のメッセージを頂き、何もお返事でないままで申し訳なく思っておりました」と書き出し「実は5月末に交通事故に遭い入院していました」と報告。

「事故の記憶はないのですが 僕自身は過失ゼロで、命を落としていてもおかしくない状況だったのことです。頭蓋骨多発骨折、右外傷性くも膜下出血、右側頭葉脳挫傷、肋骨骨折など大怪我を負いながらも、奇跡的に助かりました。生かされました。何か大きな力に守られたのかもしれません」と説明した。

「私には新たな壁が立ちはだかり 来年1月に公演予定していた一人芝居『孤という毒3』は延期することになりました」とした上で「必ず復活します。そして、約束の一人芝居の舞台にも、再び立ちます！どうか待っていてください！」と復帰を誓った。

亀石は、俳優だった父・亀石征一郎さんの影響から、独学で学生の頃から脚本を書き始める。会社設立、事業運営などを経て、22年に演技経験がほぼない中、50歳を過ぎて一人芝居「孤という毒」に挑戦。25年にサントリー・ジムビームブラックのWEBCMに出演。