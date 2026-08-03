あまりに喜怒哀楽がハッキリしているわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で79万6000回再生を突破し、「めちゃんこ可愛いｗ」「人間みたいで草」「これは謝るしかない(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬に留守番させた結果→『帰りを喜んでくれるかな』と思ったら、窓際で拗ねていて…わかりやす過ぎる『表情』】

お留守番が許せなくて…

Instagramアカウント「norinori_golden」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『ムッタ』ちゃんと暮らしています。ある日、飼い主さんが帰宅すると、窓越しにムッタちゃんの姿が見えました。

いつものように「ただいま」と声をかけた投稿主さん。しかし、ムッタちゃんはまさかのムスッとした表情…。喜んで駆け寄ってくれると思っていた飼い主さんは、思わず驚いてしまいました。

可愛すぎるチラ見♡

実はムッタちゃん、休日なのにお留守番だったことが少し不満だったようです。窓際で寝そべりながら、絶対に飼い主さんと目を合わせません。

しかし、投稿主さんのことが気になるのか、ときどきチラッと確認する姿も。怒っているようで、本当はひとりで過ごすことが寂しかったのかもしれません。

その分かりやすい態度に、飼い主さんも思わず笑顔になったとか♪

ちなみに玄関のドアを開けると、態度は一変。尻尾を大きく振りながら、嬉しそうに出迎えてくれたそうです。素直になれない大型犬の可愛らしい姿に、多くの人が癒やされるワンシーンとなりました。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ほんとに感情が豊か！」「その視線だけで笑っちゃいました」「我が家のゴールデンも同じです(笑)」など沢山の反響がありました。

心温まる笑顔も！！

漫画のような怒り顔で注目を集めたムッタちゃんですが、普段はとても温厚でゴキゲンなワンちゃんです。遊びの時間になると、さっきまでの不満そうな顔はどこへやら。満面の笑みを浮かべ、楽しそうな姿を見せてくれます。

特に川遊びでは、水の中を元気いっぱい泳ぎながらニコニコ笑顔。大好きな遊びを満喫していることが伝わる表情だったといいます。

怒った顔も、嬉しそうな顔も、どちらも分かりやすく表現してくれるムッタちゃん。その豊かな感情表現が、家族にたくさんの癒やしを届けているのでしょう。

Instagramアカウント「norinori_golden」には、ムッタちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「norinori_golden」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。