知っておきたい、NTTドコモ「ぷらら」終了でネット難民にならないためのOCN統合必須手続き
ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】が「【要注意】NTTドコモ「ぷらら」終了！統合でどう変わる？手続きが必要な人まとめ#ぷらら #ドコモ #統合 #OCN #フレッツ光 #インターネット #光回線」を公開した。NTTドコモが提供するプロバイダ「ぷらら」のサービス終了と、OCNへの統合に伴い、対応が必要なユーザーとその手続き内容をわかりやすく解説している。
動画の冒頭では、ぷららの各種サービスが今後「OCN」や「ドコモ光」へどのように統合されるかについて触れている。例えば「ぷらら光」や「ドコモ光（ぷらら）」は「ドコモ光（OCNインターネット）」へ、「ぷらら光メイト with フレッツ」は「OCN光 with フレッツ」へと、利用中のコースに応じて順次統合される仕組みだ。
解説の中で特に強調されているのが、統合にあたって事前手続きが必要になるケースである。中でも、NTT東西の「ひかり電話」や「フレッツ・テレビ」を利用しているユーザーについては、統合後にぷららのサービスが利用できなくなると明示されており、サービス終了前に必ず手続きを行う必要があるという。
また、日常的なインターネット利用に直結する影響も少なくない。ぷららのメールアドレスが利用できなくなるため、Amazonや楽天市場、銀行など各種サービスの登録に同アドレスを使用している場合は、サービス終了前に別のアドレスへ変更しなければならない。加えて、オプションサービスを利用している場合も、必要なメールの事前バックアップが推奨されている。
技術面や支払い面の手続きも忘れてはならないポイントである。PPPoE接続を利用中のユーザーは、Wi-Fiルーターに設定している認証情報をOCNのものへ変更する必要がある。さらに、「ぷらら光」から統合されるケースでは、支払い方法の変更手続きをドコモショップで行う必要があり、統合直後は請求書払いとなる点にも注意が必要だ。
「ぷらら」からOCNへのサービス統合は、多くのユーザーにとって契約内容や設定の見直しを迫られる重要な転換点である。本編動画では、自分で手続きしたほうがお得になるケースなども詳しく解説されている。対象となるユーザーは、インターネット環境を滞りなく維持するためにも、早急に自身の手続き内容を確認することが求められる。
動画の冒頭では、ぷららの各種サービスが今後「OCN」や「ドコモ光」へどのように統合されるかについて触れている。例えば「ぷらら光」や「ドコモ光（ぷらら）」は「ドコモ光（OCNインターネット）」へ、「ぷらら光メイト with フレッツ」は「OCN光 with フレッツ」へと、利用中のコースに応じて順次統合される仕組みだ。
解説の中で特に強調されているのが、統合にあたって事前手続きが必要になるケースである。中でも、NTT東西の「ひかり電話」や「フレッツ・テレビ」を利用しているユーザーについては、統合後にぷららのサービスが利用できなくなると明示されており、サービス終了前に必ず手続きを行う必要があるという。
また、日常的なインターネット利用に直結する影響も少なくない。ぷららのメールアドレスが利用できなくなるため、Amazonや楽天市場、銀行など各種サービスの登録に同アドレスを使用している場合は、サービス終了前に別のアドレスへ変更しなければならない。加えて、オプションサービスを利用している場合も、必要なメールの事前バックアップが推奨されている。
技術面や支払い面の手続きも忘れてはならないポイントである。PPPoE接続を利用中のユーザーは、Wi-Fiルーターに設定している認証情報をOCNのものへ変更する必要がある。さらに、「ぷらら光」から統合されるケースでは、支払い方法の変更手続きをドコモショップで行う必要があり、統合直後は請求書払いとなる点にも注意が必要だ。
「ぷらら」からOCNへのサービス統合は、多くのユーザーにとって契約内容や設定の見直しを迫られる重要な転換点である。本編動画では、自分で手続きしたほうがお得になるケースなども詳しく解説されている。対象となるユーザーは、インターネット環境を滞りなく維持するためにも、早急に自身の手続き内容を確認することが求められる。
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IT系の会社で働く現役会社員です。 パソコン選定～設定～サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。