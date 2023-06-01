「絶望的だ」日本サッカー協会の“公式発表”に韓国メディアが震撼！「２大会連続で衝撃敗退の危機」
日本サッカー協会（JFA）は７月30日、U-23アジアカップ2028の日本開催が決定したと発表した。
同大会は、ロサンゼルス五輪の予選を兼ねており、アジア枠が「3.5」から「２」へ減少したなか、ホームでできるのは大きなアドバンテージとなる。
一報、ライバルである韓国のメディアは懸念している。
『SPOTV NEWS』は同日、「韓国サッカーにとって絶望的な障害だ。日本がロサンゼルス・オリンピック予選を開催へ。出場権はわずか２チームのみ。韓国代表は日本での大会で準優勝以上を目指さなければならない」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「パリ五輪出場権を逃した傷が癒える間もなく、韓国サッカー代表は新たな難題に直面する。2028年ロサンゼルス五輪男子サッカー競技のアジア予選を兼ねるアU-23アジアカップの開催国が日本に決定したのだ」
同メディアは、「日本はこの大会の開催を、自国のサッカーにおける競争力の象徴として位置づけている」「開催国には、気候やスタジアムの馴染みやすさ、移動による疲労を軽減できる日程、圧倒的なホームサポーターの応援など、多くのメリットがある」と主張。「一方で、韓国は依然として不安を抱えている」と危惧した。
「韓国サッカーは、2024年パリ五輪の出場権を逃したことで、輝かしいオリンピックの歴史に幕を下ろした。そして、２大会連続の衝撃的な敗退という危機に直面している。ロサンゼルス五輪から、男子サッカーの出場国数は16か国から12か国に削減され、アジアの出場枠は3.5枠からわずか２枠に減った。新たな予選方式では、オリンピック出場権を獲得するには、U-23アジアカップで決勝に進出する必要がある。厳しいアウェー環境で少なくとも準優勝を目指すという難題に挑むことになる」
相当に危機感を持っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」
同大会は、ロサンゼルス五輪の予選を兼ねており、アジア枠が「3.5」から「２」へ減少したなか、ホームでできるのは大きなアドバンテージとなる。
一報、ライバルである韓国のメディアは懸念している。
『SPOTV NEWS』は同日、「韓国サッカーにとって絶望的な障害だ。日本がロサンゼルス・オリンピック予選を開催へ。出場権はわずか２チームのみ。韓国代表は日本での大会で準優勝以上を目指さなければならない」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
同メディアは、「日本はこの大会の開催を、自国のサッカーにおける競争力の象徴として位置づけている」「開催国には、気候やスタジアムの馴染みやすさ、移動による疲労を軽減できる日程、圧倒的なホームサポーターの応援など、多くのメリットがある」と主張。「一方で、韓国は依然として不安を抱えている」と危惧した。
「韓国サッカーは、2024年パリ五輪の出場権を逃したことで、輝かしいオリンピックの歴史に幕を下ろした。そして、２大会連続の衝撃的な敗退という危機に直面している。ロサンゼルス五輪から、男子サッカーの出場国数は16か国から12か国に削減され、アジアの出場枠は3.5枠からわずか２枠に減った。新たな予選方式では、オリンピック出場権を獲得するには、U-23アジアカップで決勝に進出する必要がある。厳しいアウェー環境で少なくとも準優勝を目指すという難題に挑むことになる」
相当に危機感を持っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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