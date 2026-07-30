手取り16万円の会社員でありながら、ブログで月収100万円超えへのサクセスストーリーを実現したのが、ヒトデ氏だ。Xでブログ運営のノウハウを発信し、14万人以上ものフォロワーから絶大な支持を得ている。今回はそんなヒトデ氏に、個人ブログが圧倒的な資金力を持つ大手に勝つための「テーマ選定」や、今から始めるなら選ぶべきジャンルとその本当の理由などについて聞いた。全3回の第2回。みんかぶプレミアム特集「サラリーマンの副収入術」