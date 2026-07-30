「ピュアスポーツ」を意味する、ND系ロードスターの特別仕様車「PS」に注目

2026年6月26日、マツダは「ロードスター」シリーズ（ロードスター／ロードスターRF）の商品改良を実施。新たに特別仕様車「PS」を設定しています。

同日より予約受付を開始し、2026年9月上旬に発売予定と発表されましたが、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のマツダディーラーに問い合わせてみました。

【画像】超カッコい！ これがマツダ新型「FRスポーツカー」です！（30枚以上）

1989年9月に「マツダ ユーノスロードスター（NA型）」のモデル名で発売された初代ロードスターは、「だれもが、しあわせになる」をキーワードに、ハンドリングに優れるFRレイアウト、小気味良いフィーリングの4気筒エンジンを採用したスポーツカーです。

軽量のオープンボディを採用することで「人馬一体」という、クルマを操る楽しさを最大限まで追求しており、日本はもとより世界各地でも熱狂的なロードスターファンを生み出しました。

以後、根強いファンを獲得し、マツダを代表するモデルに成長するとともに、2人乗りオープンカーとしては異例の累計126万台を販売しました。

現行モデルは2015年に登場した4代目（ND型）で、軽量のオープンボディ＆FRレイアウトという特徴を踏襲しながら、最新のマツダデザイン「魂動（こどう）デザイン」を採用。また「SKYACTIV」技術により、燃費性能と走りの質を高めています。

ラインナップは1.5リッター自然吸気エンジンに6速MTもしくは6速ATの組み合わせのソフトトップモデル「ロードスター」を基本に、2016年11月には2リッターエンジンと電動格納ハードトップを搭載する「ロードスターRF」が追加されています。

マツダが「大幅改良」とアナウンスしたのは2023年10月のことで、2024年12月に小変更が行われ、そして今回の一部改良となります。

先進機能も強化され、「マツダレーダークルーズコントロール（MRCC）」と「スマートブレーキサポート（後退時検知機能SBS-RC）」を搭載するなど、安全性能を高めています。

改良されたポイントとして注目すべきは、「マツダ スピリットレーシング ロードスター」の開発で得られたノウハウが反映されている点です。

具体的には「専用チューニングを施したサスペンションおよびビルシュタイン製ダンパーの採用」「加速応答改善制御（MT車）の採用」「ヒール＆トゥアシスト制御（MT車）の採用」「レブリミット回転直前まで出力を絞らずに走行できるよう制御を変更」が挙げられます。

また、車外騒音規制への対応や進化も、ロードスターが進化を続けるうえで重要なポイントです。

具体的には「静音タイヤの採用およびタイヤ特性にあわせたステアリングフィールの最適化」「サイレンサーの大型化」「吸排気系に専用レゾネータやリブを新設計した音質チューニング」「インダクションサウンドエンハンサーの標準化（ソフトトップモデル）」が挙げられます。

そのほか、新たなシート安全基準への対応のためのヘッドレストの高さおよび形状の最適化や、Apple CarPlayおよびAndroid Autoのタッチパネル操作機能が追加されています。

そして、今回の一部改良で設定された特別仕様車「PS」は、ピュアにスポーツ走行を楽しむ人向けのモデルで、スポーティかつモダンなカラーコーディネートと充実した走りの装備を組み合わせています。

PSは「ピュアスポーツ」を意味しており、外観はソフトトップのカラーを専用のグレーとし、足元はレイズ製の16インチブラックホイールを採用。

内装についても、エアコンルーバーの加飾をブラック／シルバーに変更し、エアコンダイヤルとエンジンスターターリングをブラックに変更しています。

走行性能では、ビルシュタイン製ダンパーに加え、ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキとシルバー塗装の対向4ピストンキャリパーを採用しています。

ボディサイズは全長3915mm×全幅1735mm×全高1235mm、ホイールベース2310mmで、全グレード共通です。

新しくなったロードスターシリーズの車両本体価格は、ロードスターが295万9000円から407万円、ロードスターRFが385万円から469万7000円、PSが366万3000円です（いずれも消費税込）。

ディーラーに寄せられている反響について、7月上旬に首都圏にあるマツダディーラーに問い合わせてみました。

「やはり特別仕様車である『PS』のお問い合わせが多いです。限定車ではないので台数の制限はありませんのでご安心ください。

ただ、新色の『ジンクグリーンメタリック』の生産が10月スタートとなるため、こちらのボディカラーを選ぶ場合は納期にお時間をいただきます」。

今回、ほかのマツダディーラーにも問い合わせてみました。

「新色の『ジンクグリーンメタリック』がどのような色なのか実車を見てみたいというお問い合わせが多いです。

『ジンクグリーンメタリック』がイメージどおりならこの色を選びたいと悩まれるお客様が意外と多く、その理由として、初代ロードスターに設定されていた『Vスペシャル』のようなグリーンを望む声が大きいことも事実です。

なお、ロードスターの上級モデル「S レザーパッケージ Vセレクション」をお選びいただくと、初代や2代目（NB型）のような『グリーン外装×タン幌・内装』の組み合わせが実現します」。

2026年7月11日、NHKの人気番組「プロジェクトX」でもロードスターと開発メンバーが取り上げられ、ロードスターオーナーとファンはもちろんのこと、多くのクルマ好きが視聴したことでしょう。

現オーナーは、自身がロードスターを所有していることの喜びと満足感を改めて実感し、元、そして未来のオーナーは「やっぱりロードスターに乗りたい」と感じたのではないでしょうか。

プロジェクトXオンエア後、一部の現オーナーたちは「走らずにはいられない」と、ロードスターのエンジンに火を入れ、夜のドライブを楽しんだ人もいたようです。

初代ロードスターの代名詞でもある「だれもが、しあわせになる」は、今までも、そしてこれからも変わることはないでしょう。

金銭面や駐車場の目処がつき、その気になれば、誰もが新車のロードスターを手に入れることができる。



一見すると当たり前のようですが、実はものすごく幸せなことなのかも、しれません。