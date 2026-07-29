柄本佑×長尾謙杜×渡辺謙、江戸の芝居小屋で暴かれる“美談”の裏側「木挽町のあだ討ち」に引き込まれる理由
【モデルプレス＝2026/07/29】俳優の柄本佑が主演を務める映画「木挽町のあだ討ち」が7月22日より、Prime Videoにて世界独占配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】なにわ長尾謙杜、舞台挨拶中にハプニング？
ある雪の降る夜、芝居小屋のすぐそばで、美しい若衆・菊之助による仇討ちが見事に成し遂げられた。その出来事は多くの人々に目撃され、美談として語り継がれることに。1年半後、菊之助の縁者と名乗る侍・総一郎が「仇討ちの顛末を知りたい」と芝居小屋を訪れる。菊之助に関わった人々の証言をたどるうちに、事件の裏に隠された事実が少しずつ浮かび上がっていく。
原作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説「木挽町のあだ討ち」。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く本作は、「このミステリーがすごい！2024年版」「ミステリが読みたい！2024年版」などにも選出され、2025年には歌舞伎としても上演された。映画では、柄本が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じ、長尾謙杜（なにわ男子）、瀬戸康史、滝藤賢一、渡辺謙ら実力派キャストが集結。監督・脚本は時代劇の名手・源孝志氏が務める。
本作には、主演の柄本をはじめ豪華俳優陣が集結。完成披露舞台挨拶には、源監督を含む総勢12人が登壇し、長尾は母親役の沢口をエスコートしながら登場。会場から歓声を集めていた。
物語は、柄本演じる総一郎が芝居小屋「森田座」を訪れ、瀬戸演じる一八と出会うところから動き出す。撮影を振り返った柄本は、以前から瀬戸の作品を見ていたと明かし「面と向かって言うのもあれなんですが、僕は勝手に瀬戸さんとの相性の良さを感じていました」と共演への手応えを告白。瀬戸も「僕も（相性の良さを）感じていました。最初のシーンから、お互いの空気感が合っているなと」と応じた。
物語の発端となる仇討ちを成した若侍・伊納菊之助を演じる長尾は、北村との仇討ちシーンについて「本当に充実した撮影期間でした。北村さんと真摯にお話ししながら、一つひとつのシーンを丁寧に作り上げていけたことは、僕にとってとてもいい経験になりました」と回顧。さらに「女形にも挑戦しているので、ぜひ注目してもらえたら」と見どころを語った。
本作で立作者・篠田金治を演じる渡辺も、仇討ちシーンについて「普通の刀での立ち回りは、ある程度距離を取れるんですが、2人は得物が小さい。接近戦になるので本当に大変」と撮影の過酷さを説明。北村も「大変でした（笑）」と笑いながら「現場以外でもよく話し合って、一緒に作品を作れた感覚がありました」と手応えを語っている。
菊之助は、父を殺した作兵衛への仇を討った孝行息子として称えられながらも、その胸の内に葛藤と秘密を抱える重要人物である。本作への出演は、長尾が出演した映画「室町無頼」でタッグを組んだ須藤泰司プロデューサーからの再オファーによるもの。須藤プロデューサーは菊之助役のキャスティングについて「『室町無頼』ですでに長尾くんのポテンシャルを感じていた。小柄ながら俊敏、そして男も惚れるような美しい面立ち、引き込まれるような眼差し。これは菊之助そのもの」と全幅の信頼を寄せている。
長尾自身も、菊之助について「『室町無頼』で演じた才蔵とはまた違って葛藤を抱いている少年の役だったので心の動きもあり、演じててとても楽しかったですし、良い経験になったと感じています」とコメント。北村とのインタビューでは、前作では深く関わる場面が少なかったため、今作は「ほぼ初共演に近かった」としながらも「最初から自然に受け入れてくださって、いろいろ話し合いながら撮影できました」と信頼を明かした。
さらに本作では、歌舞伎の型を取り入れたアクションにも挑戦。北村は、長尾について「覚えるのが異常に早いんですよ（笑）」と絶賛。長尾は刀術への挑戦について「前回が棒術で、『いつか刀術をやりたい』と言っていたので、それが叶ったのはすごく嬉しかったです」と明かしながらも「刀なんて持ったこともなかったですし、プレッシャーもありましたけど、その中で必死にやっていました」と真摯に語った。
雪の夜に語り継がれた美しい仇討ち。その裏側にある真実を、芝居小屋に集う人々の証言から紐解いていく「木挽町のあだ討ち」は、謎解きの面白さだけでなく、人間の痛みや温かさ、江戸の空気まで濃密に味わえる1作。美談の裏に隠された“秘密”を、ぜひPrime Videoで見届けてほしい。（modelpress編集部）
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◆映画「木挽町のあだ討ち」
ある雪の降る夜、芝居小屋のすぐそばで、美しい若衆・菊之助による仇討ちが見事に成し遂げられた。その出来事は多くの人々に目撃され、美談として語り継がれることに。1年半後、菊之助の縁者と名乗る侍・総一郎が「仇討ちの顛末を知りたい」と芝居小屋を訪れる。菊之助に関わった人々の証言をたどるうちに、事件の裏に隠された事実が少しずつ浮かび上がっていく。
◆柄本佑・長尾謙杜・渡辺謙ら実力派がそろい踏み 柄本が感じた瀬戸康史との相性
本作には、主演の柄本をはじめ豪華俳優陣が集結。完成披露舞台挨拶には、源監督を含む総勢12人が登壇し、長尾は母親役の沢口をエスコートしながら登場。会場から歓声を集めていた。
物語は、柄本演じる総一郎が芝居小屋「森田座」を訪れ、瀬戸演じる一八と出会うところから動き出す。撮影を振り返った柄本は、以前から瀬戸の作品を見ていたと明かし「面と向かって言うのもあれなんですが、僕は勝手に瀬戸さんとの相性の良さを感じていました」と共演への手応えを告白。瀬戸も「僕も（相性の良さを）感じていました。最初のシーンから、お互いの空気感が合っているなと」と応じた。
◆長尾謙杜＆北村一輝の“仇討ちシーン”に注目 渡辺謙が語った撮影の過酷さ
物語の発端となる仇討ちを成した若侍・伊納菊之助を演じる長尾は、北村との仇討ちシーンについて「本当に充実した撮影期間でした。北村さんと真摯にお話ししながら、一つひとつのシーンを丁寧に作り上げていけたことは、僕にとってとてもいい経験になりました」と回顧。さらに「女形にも挑戦しているので、ぜひ注目してもらえたら」と見どころを語った。
本作で立作者・篠田金治を演じる渡辺も、仇討ちシーンについて「普通の刀での立ち回りは、ある程度距離を取れるんですが、2人は得物が小さい。接近戦になるので本当に大変」と撮影の過酷さを説明。北村も「大変でした（笑）」と笑いながら「現場以外でもよく話し合って、一緒に作品を作れた感覚がありました」と手応えを語っている。
◆長尾謙杜×北村一輝、再共演で深まった信頼 歌舞伎×アクションに挑む
菊之助は、父を殺した作兵衛への仇を討った孝行息子として称えられながらも、その胸の内に葛藤と秘密を抱える重要人物である。本作への出演は、長尾が出演した映画「室町無頼」でタッグを組んだ須藤泰司プロデューサーからの再オファーによるもの。須藤プロデューサーは菊之助役のキャスティングについて「『室町無頼』ですでに長尾くんのポテンシャルを感じていた。小柄ながら俊敏、そして男も惚れるような美しい面立ち、引き込まれるような眼差し。これは菊之助そのもの」と全幅の信頼を寄せている。
長尾自身も、菊之助について「『室町無頼』で演じた才蔵とはまた違って葛藤を抱いている少年の役だったので心の動きもあり、演じててとても楽しかったですし、良い経験になったと感じています」とコメント。北村とのインタビューでは、前作では深く関わる場面が少なかったため、今作は「ほぼ初共演に近かった」としながらも「最初から自然に受け入れてくださって、いろいろ話し合いながら撮影できました」と信頼を明かした。
さらに本作では、歌舞伎の型を取り入れたアクションにも挑戦。北村は、長尾について「覚えるのが異常に早いんですよ（笑）」と絶賛。長尾は刀術への挑戦について「前回が棒術で、『いつか刀術をやりたい』と言っていたので、それが叶ったのはすごく嬉しかったです」と明かしながらも「刀なんて持ったこともなかったですし、プレッシャーもありましたけど、その中で必死にやっていました」と真摯に語った。
雪の夜に語り継がれた美しい仇討ち。その裏側にある真実を、芝居小屋に集う人々の証言から紐解いていく「木挽町のあだ討ち」は、謎解きの面白さだけでなく、人間の痛みや温かさ、江戸の空気まで濃密に味わえる1作。美談の裏に隠された“秘密”を、ぜひPrime Videoで見届けてほしい。（modelpress編集部）
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