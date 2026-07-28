英国ミステリー『エリス〜覚悟の警部』シーズン2、9月27日（日）独占日本初放送

“『ヴェラ〜信念の女警部〜』の後継者となるシリーズ”とメディアで絶賛された英国ミステリー『エリス〜覚悟の警部』シーズン2が、9月27日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送！

“主任警部アラン・バンクス”も登場！

本国イギリスで今年3月に放送された最新シーズン！ 一流の殺人捜査官エリスが、相棒のハーパー刑事とともに、地元の警察で行き詰まった難事件を解決するために様々な警察署に派遣され、持ち前の鋭い観察眼と執念で真相を暴いていく。

『ヴェラ〜信念の女警部〜』『シェトランド』『アガサ・クリスティー 殺人は容易だ』に携わった英国ミステリーのヒットメイカーが制作した、ミステリーファン必見のドラマ。今シーズンでは『主任警部アラン・バンクス』でタイトルロールを務めたスティーヴン・トンプキンソンが、そのアランとは異なる主任警部役でゲスト出演する点にも注目だ。

『エリス〜覚悟の警部』シーズン2第1話あらすじ

村の農園主のピーター・バロンが殺された。彼は当局に協力して前科のある若者を農園で働かせ更生させていたことから、犯人次第では村の治安が悪化する恐れがありエリスが捜査を担当することになる。最初に容疑者として浮上したのは事件当日農園に姿を見せなかったケルヴィン。しかし捜査を進める中でピーターの旧友や元恋人との隠された過去や確執が次々と明らかになり、事件は混迷を深めていく。

『エリス〜覚悟の警部』シーズン2放送情報

『エリス〜覚悟の警部』シーズン2（全2話／字幕版）はミステリーチャンネルにて9月27日（日）16：00より一挙放送。







（海外ドラマNAVI）

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