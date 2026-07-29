28日午後4時27分ごろ、熊本県を震源とする最大震度7の地震が発生した。この影響で、オンラインを含む芸能イベントやコンテンツ配信の延期・中止が相次いでいる。

フジテレビの情報番組「めざましテレビ」は、あす29日放送回に「ILLIT」が生出演を予定していたが「見送らせていただきます」と発表。災害情報を伝える。

11人組グローバルボーイズグループ「JO1」は、29日午後3時ごろから予定していたメンバー・佐藤景瑚のバースデーインスタグラムライブの延期を発表。「熊本県をはじめ九州各地で発生した地震の状況を鑑み、配信を延期させていただくことといたしました」と説明し、「被害に遭われた地域の皆さまにおかれましては、どうか安全を最優先にお過ごしください」と呼びかけた。振替日程は決まり次第案内するとしている。

アイドルグループ「CANDY TUNE」も、28日に予定していたオンライン特典会の配信延期を発表。「ご参加いただく皆さまの安全を最優先に考え、配信を延期することといたしました」と説明し、延期後の日程は改めて発表するとした。

韓国の9人組グループ「ZEROBASEONE」も、29日午前0時公開予定だった日本2nd EP「回帰 LOVE」のアルバムプレビュー映像について、「九州地方での地震の影響および現在の状況を踏まえ、公開を延期させていただくことといたしました」と発表。新たな公開日時は後日案内するとしている。

「アイドルマスターシャイニーカラーズ」も、28日に予定していた生配信「君と過ごしたあの夏スペシャル」を中止に。「ご視聴を予定いただいていた方にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます」としていた。

また、東京・立川市の陸上自衛隊東立川駐屯地は、29日に開催予定だった「東立川駐屯地夏まつり」の中止を発表した。

今回の地震では、熊本県宇城市と氷川町で最大震度7を観測したほか、熊本市南区や八代市、宇土市などで震度6強を記録。各団体は被災地への配慮や来場者・視聴者の安全確保を理由に、イベントや配信の延期・中止を決めている。