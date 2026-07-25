お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（35）が25日、相方の檜原洋平（34）とともにお笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（52）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」（土曜後1・00）にゲストとして生出演。現在の体重を明かした。

登場直後に伊達から「いやぁ〜デッカい…ほんとに。我々が小さく見えてるみたいですけど」と言われた大鶴。

「今、何センチの何キロですか？」とさらに聞かれると「今182センチのイチ・キュー・ゴ（195キロ）ですね」と明るい声で回答した。

“イチ・キュー・ゴ発言”には檜原から「やめて。落合（博満）が年俸発表した時みたいに」とツッコミが入ったが、伊達が「195キロ…。大丈夫なの？体調は」と心配すると、大鶴は「ほんと悪いとこ目つぶればマジで全然」と謎の返しで笑わせた。

改めて大鶴は「健康に関しては大丈夫で」とし、「血圧は毎月測ってるんですけど、今128とか、上が」とあっけらかん。

苦笑いの伊達から「それ毎日測るやつ。毎月じゃないんだよ」とツッコミが入ったが、大鶴は「シーパップつけてるんで。無呼吸で」と睡眠時無呼吸症候群であることを明かしながら笑っていた。

昨年6月20日に行われた巨人―西武戦（東京D）で始球式を務めた際には“現在の体重”と同じだという背番号「190」でマウンドに上がっていた大鶴。200キロの大台まであと5キロと“巨大化”は着々と進んでいるようだ…。