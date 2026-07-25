「マジで激アツ」「夢みたい…」日本サッカー界に起きた“歴史的な変化”にファン熱狂！「すごい時代」「数年前は想像できなかった」
９年ぶりにプレミアリーグへ昇格したハルは現地７月24日、MF守田英正の獲得を発表した。
現在31歳の守田は、2025年３月以降は日本代表の招集から外れているものの、それまでは森保ジャパンの中盤を支える主力ボランチとして活躍。豊富な運動量と高い戦術理解度を武器に、日本代表を支えてきた。
この移籍により、プレミアリーグにはリバプールの遠藤航、リーズの田中碧、クリスタル・パレスの鎌田大地に加え、守田も参戦。日本代表で中盤を担ってきた４人が世界最高峰リーグに集結する形となった。
この豪華な顔ぶれに、ファンもSNS上で興奮を隠せない。
「マジで激アツ」
「夢みたい…」
「ボランチ大国すぎる」
「数年前は想像できなかった」
「胸熱すぎる」
「層の厚さ感じるわ」
「本当にすごい時代になりましたね」
「次は佐野も」
そんな期待の声が相次ぎ、日本サッカー界の中盤の充実ぶりを喜ぶコメントが数多く寄せられた。
さらに、北中米ワールドカップで圧巻のパフォーマンスを披露したマインツの佐野海舟については、リバプールが獲得に本腰を入れていると海外で報じられている。実現すれば、日本代表のボランチ５人がプレミアリーグに集う可能性もあり、今後の移籍市場から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついにプレミアへ！ 守田英正の新天地ユニ姿！
現在31歳の守田は、2025年３月以降は日本代表の招集から外れているものの、それまでは森保ジャパンの中盤を支える主力ボランチとして活躍。豊富な運動量と高い戦術理解度を武器に、日本代表を支えてきた。
この移籍により、プレミアリーグにはリバプールの遠藤航、リーズの田中碧、クリスタル・パレスの鎌田大地に加え、守田も参戦。日本代表で中盤を担ってきた４人が世界最高峰リーグに集結する形となった。
この豪華な顔ぶれに、ファンもSNS上で興奮を隠せない。
「夢みたい…」
「ボランチ大国すぎる」
「数年前は想像できなかった」
「胸熱すぎる」
「層の厚さ感じるわ」
「本当にすごい時代になりましたね」
「次は佐野も」
そんな期待の声が相次ぎ、日本サッカー界の中盤の充実ぶりを喜ぶコメントが数多く寄せられた。
さらに、北中米ワールドカップで圧巻のパフォーマンスを披露したマインツの佐野海舟については、リバプールが獲得に本腰を入れていると海外で報じられている。実現すれば、日本代表のボランチ５人がプレミアリーグに集う可能性もあり、今後の移籍市場から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついにプレミアへ！ 守田英正の新天地ユニ姿！