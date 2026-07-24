＜大相撲七月場所＞◇十二日目◇23日◇愛知・名古屋IGアリーナ

【映像】高安が土俵下で見せた印象的な“表情”（実際の取組）

2敗同士、ともに優勝に向けて負けられない一番。前頭十三枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）と前頭七枚目・高安（田子ノ浦）の取組は予想外の結末を迎えた。尊富士のまさかの立ち合いに館内は騒然。高安は土俵下で“なんとも言えない”表情を浮かべ、解説者も 「立ち合い当たってから見たかった」と困惑した。

1敗の関脇・安青錦（安治川）を星一つの差で追いかける尊富士と高安。高安にとっては悲願の初優勝に向けた重要な一番だったが、予想外の結末となった。立ち合い尊富士が左に動くと、目標を見失った高安は勢い余って土俵際へ。そのまま尊富士が上手投げで勝利した。まさかの決着に館内からはため息とどよめきが沸き起こった。

しっかりと当たることができず土俵下へ転落した高安は、優勝争いの可能性を残しつつも一歩後退となる3敗目を喫すると、落胆か怒りか…なんとも言えない愕然とした表情を浮かべていた。一方、勝利した尊富士は2敗を死守、約2年半ぶりとなる幕内最高優勝へ向けて星を伸ばして二けたとなる10勝目とした。

まさかの立ち合いに館内が騒然となった

尊富士の立ち合いに、ABEMAで実況を務めた藤井康生アナウンサーは「いや…これは考えていませんでした。高安もここは計算にはなかったでしょうね」とポツリ。同じく解説を務めた元前頭の天鎧鵬も「そうですね。まさか尊富士が立ち合いから変わるとは」と頷きつつ、「でも、こういうのを見せると、尊富士にもこういうのがあるんだと、相手をまた、ね、一つの作戦になるというか」と理解を示し、「ただ、お客さんとしては、立ち合い当たってから見たかった」とファンの心境を代弁した。

熱戦を期待した視聴者からは「ちゃんと組み相撲してほしかった」「真っ向勝負が見たい」と落胆の声が続々。「高安の夢が…」「高安おこ」「これでもうアレがなくなった」とがっかりするファンが相次ぐ一方、「勝負は勝負」「投げに行った。変化じゃない」と尊富士の作戦に理解を示す声も寄せられたが、土俵下で一礼をし、花道を下がっていく際、高安は一つ首を傾げていた。

なお十二日目の取組では、関脇・安青錦（安治川）が関脇・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）に押し出しで敗れて2敗に後退。幕内優勝争いは大関・霧島（音羽山）、安青錦、尊富士、前頭十四枚目・獅司（雷）の4力士が2敗で、三敗で関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）、前頭七枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）、高安の3力士が並ぶ展開となった。（ABEMA/大相撲チャンネル）