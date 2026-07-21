北中米W杯後の“ブレイク候補”に中村敬斗が選出！『Opta』が更なる飛躍を予想「ビッグクラブが彼の才能に気づいた」
データ分析サイト『Opta』が20日、FIFAワールドカップ2026で印象的を残したブレイク候補7名を発表した。日本代表MF中村敬斗もそのメンバーに名を連ねている。
スペイン代表の優勝で幕を閉じた北中米W杯は、各国のエースがチームをけん引。キリアン・エンバぺ（フランス代表）、アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）、リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）、ジュード・べリンガム（イングランド代表）らが、前評判通りのパフォーマンスを披露した。
その一方で、若手選手も躍動。開幕の迫る2026−27シーズン、そして4年後に控える2030年大会に向けて、世界に名を知らしめた選手の中から、『Opta』は7名のブレイク候補をピックアップ。フランス2部のスタッド・ランスに所属し、今夏のステップアップも噂される中村敬斗をその1人に挙げた。
本大会では4試合にスタメン出場した中村。グループステージ初戦のオランダ代表戦ではゴールを挙げ、第2戦チュニジア代表戦では、鎌田大地の先制点をアシストした。『Opta』は「素早く、機敏で、直接的なプレーを得意とする中村は、日本のサイド攻撃でまさに厄介な存在だった」と、攻撃をけん引した同選手を称賛した。
さらに、「三笘薫が欠場することになったが、彼はチャンスをものにし、強い印象を残した」としつつ、「彼のダイナミズムと勇敢さには、ヨーロッパ中とプレミアリーグの多くのビッグクラブが彼の才能に気づいた」と、新シーズンにおける更なる飛躍を予想している。
『Opta』の紹介したブレイク候補7名は以下の通り。
アイユーブ・ブアディ（モロッコ代表）
グスタボ・プエルタ（コロンビア代表）
オルランド・ヒル（パラグアイ代表）
ペドロ・ビテ（エクアドル代表）
中村敬斗（日本代表）
ハイセム・ハッサン（エジプト代表）
マービン・セナヤ（ガーナ代表）
スペイン代表の優勝で幕を閉じた北中米W杯は、各国のエースがチームをけん引。キリアン・エンバぺ（フランス代表）、アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）、リオネル・メッシ（アルゼンチン代表）、ジュード・べリンガム（イングランド代表）らが、前評判通りのパフォーマンスを披露した。
本大会では4試合にスタメン出場した中村。グループステージ初戦のオランダ代表戦ではゴールを挙げ、第2戦チュニジア代表戦では、鎌田大地の先制点をアシストした。『Opta』は「素早く、機敏で、直接的なプレーを得意とする中村は、日本のサイド攻撃でまさに厄介な存在だった」と、攻撃をけん引した同選手を称賛した。
さらに、「三笘薫が欠場することになったが、彼はチャンスをものにし、強い印象を残した」としつつ、「彼のダイナミズムと勇敢さには、ヨーロッパ中とプレミアリーグの多くのビッグクラブが彼の才能に気づいた」と、新シーズンにおける更なる飛躍を予想している。
『Opta』の紹介したブレイク候補7名は以下の通り。
アイユーブ・ブアディ（モロッコ代表）
グスタボ・プエルタ（コロンビア代表）
オルランド・ヒル（パラグアイ代表）
ペドロ・ビテ（エクアドル代表）
中村敬斗（日本代表）
ハイセム・ハッサン（エジプト代表）
マービン・セナヤ（ガーナ代表）