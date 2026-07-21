健康の秘訣として運動をおすすめする人は多いだろう。さまざまな運動のなかでも筋力トレーニング（通称筋トレ）には、健康以外にも多くのメリットがある。漫画家のねてるさんの作品『筋トレが役に立ったこと』では、筋トレのメリットが描かれている。



【漫画】「筋トレが役に立ったこと」を読む

メリットとしてまずあがるのは、重いフライパンが余裕で扱えるようになることだ。その他にも電車で寝てしまっても隣の人に倒れ込むことがなくなることや、階段が早く上がれるようになったりもする。



さらにスナック菓子などの袋がなかなか開かないということも、筋トレが解決してくれる。ただし力の入れ具合を注意しないと、袋が破裂してお菓子が床に散らばってしまうことも少なくない。



同作はX（旧Twitter）で5万以上のいいねが寄せられ、読者からは「単純にパワーが上がるのも役に立つし疲れにくくなったのが一番感動した」「筋トレしてこういう場面で役に立ちましたっていうのがわかるとやる気出る 」などの賞賛の声があがっている。



そんな同作について、作者のねてるさんに話を聞いた。



―どのくらいの筋トレをされていますか？



期間はブランクを除けば概ね１年半ほどです。週2回1時間ほどおこなっています。



―筋トレで階段をはやく上がれる（「足じゃない尻を使うんだ」）とのことですが、どのくらい変わりましたか？



筋トレで得た知識を日常の動きにも応用した結果、姿勢が良くなり、ヒップラインも綺麗になりました。足だけを使うと、私の場合は反り腰のため前ももに入ってしまい、お尻の筋肉がサボってしまいます。



トレーニングにおける「どこを使うか」を普段も意識できるようになった感じです。



―漫画家の仕事をしていて、筋トレしていてよかったと思うことはありますか？



肩こりに物凄く効きますし、血行も良くなるので不健康な仕事（笑）には欠かせない趣味になっています。私の場合はボディメイクというより、とにかく体の不調を悪化させないことに重点を置いている感じです。



―筋トレするにあたり、参考にしているものがあれば教えてください。



私の場合はまずパーソナルトレーニングを1年ほど続けてマシンの使い方や自分に必要な運動メニューを学びました。その後はYouTubeなどで自主的に調べたり、Xやインスタで流れて来て良いなと感じたトレーニングを参考にしています。正直YouTubeだけでもかなり参考になると思います。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）