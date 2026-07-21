「京葉市川PAで花火観覧」ドライバーが増加

NEXCO東日本 千葉管理事務所は2026年7月16日、京葉道路の「京葉市川PA」を8月1日（土）のピンポイントで「6時間だけ閉鎖」すると発表しました。



当日の閉鎖では、駐車場や商業施設、トイレが利用できないだけでなく、PA内の滞在もできないといいます。一体どういうことなのでしょうか。

千葉県市川市にある京葉市川PAは、県の大動脈となる国道14号の有料バイパス「京葉道路」の千葉市方面に向かう下り線にあります。2018年にそれまでの「鬼高PA」に代わる形で開業しました。

【画像】「えっ…」 これがNEXCO「PA締め出し」の内容です！（10枚）

首都高速の7号小松川線から直通する立地で、京葉道路本線よりも高い位置にあり、幕張PAとともに千葉方面に向かうクルマの休憩所として機能しています。隣接の京葉市川ICから流入するクルマも利用できますが、京葉JCTで外環方面から来るクルマは利用できません。

ファーストフードの「松屋・松のや」やコンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」が入居し、大型車25台、小型車94台の駐車スペースを確保する中規模のPAです。

そんな京葉市川PAですが、立地する市川市および、江戸川を挟んで対岸にある東京都江戸川区では、毎年「江戸川区花火大会」と「市川市民納涼花火大会」が開催されています。

江戸川の対岸で併催される花火大会で、江戸川区では今回が第51回、市川市でも第41回を数える歴史の長い大会です。

打ち上げ数も国内最大規模となる1万発以上を誇り、プログラムに沿ったBGMつきの演出や、5秒で1000発を打ち上げるオープニング、「ギネス記録」に「最も高い山型の仕掛け花火」として認定された名物「富士の大仕掛け」など、迫力のある演出が支持され、来場者数も江戸川区側・市川市側で合わせて毎年100万人以上を動員しています。

今年の「第51回江戸川区花火大会・第41回市川市民納涼花火大会」は、8月1日に開催され、約1万4000発の打ち上げを予定。打ち上げ時間は19時15分から20時15分までです。

打ち上げ場所は江戸川区・市川市それぞれの江戸川河川敷で、京葉市川PAからは直線でわずか数百mほどの至近距離になります。

しかし、高架に位置する京葉市川PAは近年、花火大会を「タダで使える特等席」として徐々に知られるようになりました。NEXCO東日本の担当者によると、2024年ごろから混雑するようになってきたといいます。

花火を見るためにPA内に長時間滞留するクルマや人が増え、トイレ休憩や買い物などPAを適切に利用したい人が入れなくなっているほか、花火を見るという不適切な理由でPAを利用する人が殺到。

そのクルマの列が本線まで伸び、京葉市川PAを先頭に渋滞が発生するようになり、事故のリスクが懸念されるようになってきたといいます。

京葉市川PAは先出の通り、千葉県内の大動脈となっている京葉道路に位置しており、首都高速と直通していることからも交通量は非常に多く、花火大会の混雑が、京葉道路のみならず、ひいては東京〜千葉間内の交通流にも影響を及ぼすようになりました。

こうした現状に対し、NEXCO東日本は2025年の時点でも緊急閉鎖に備え、閉鎖のための要員も待機させていたといいます。

今年2026年は警察と協議の結果、開催者の理解も得たうえで、“苦渋の決断”として対策を講じることとしました。それが花火大会当日の「PA全面閉鎖」です。

花火大会開催の数時間前から場所取りをする人もいることから、打ち上げ開始の4時間も前の15時から閉鎖を開始し、駐車場やトイレが利用不可になるほか、PA内の「滞在」は一切できません。閉鎖時点で停車していた車両も退出、すなわち利用客を閉め出す措置が取られます。

そもそもSAやPAの利用は「休憩」が目的となっており、長時間にわたる駐車を行うことや、他の適正利用者の迷惑になる行為が明確に禁止されています。

NEXCO東日本は「お客さまの安全を最優先に考えた結果、やむを得ずPA閉鎖をさせていただくことになります。本来の目的であるトイレ利用や休憩のためにご利用にされたいお客さまには大変ご迷惑をおかけすることになるが、何卒ご理解とご協力をいただきたい」としています。

なお、2027年度以降は今回の閉鎖状況を踏まえて、対策を検討する方針です。

当日に千葉方面に向かう予定があるドライバーは、12.3km先の幕張PA、もしくは東関東道経由のルートを取り、下りの湾岸幕張PAで休憩するなど、次の休憩施設を探す必要があります。

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花火大会でSA・PAを目的外利用する迷惑利用者の殺到は、各道路管理者が頭を悩ませている問題です。

同様のケースでは、首都高向島線の駒形PA（隅田川花火大会）、中央道の諏訪湖SA（諏訪湖花火大会）、名神高速の大津SA（びわ湖大花火大会）、関門自動車道めかりPA／壇之浦PA（関門海峡花火大会）などでも同様に実施されています。