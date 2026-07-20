2026年6月から、有馬嘉男キャスターとともに『新プロジェクトX〜挑戦者たち〜』（NHK）の進行を担当している、大谷舞風（まいか）アナの人気が急上昇している。

「SNSでは『まいぷ〜』の愛称で呼ばれている大谷さんは、2017年、在学していた関西学院大学のミスキャンパスコンテストに出場、準グランプリに選出されています。

また、甲子園球場でビールの売り子をしていたときは、1日に198杯を売り上げて注目されていました。もともとマスコミ志向があり、在学中からアナウンススクールに通い、タレント活動もしていて、テレビ番組にも出演していたということです。

2020年度にNHKに入局しましたが、入局前は周囲に、『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）や『YOUは何しに日本へ？』（テレビ東京系）が好きと答えていたので、もしかしたら本命は民放だったのかもしれません」（芸能担当記者）

初任地は福井で、2024年に東京アナウンス室へ異動。今年3月まで『NHK NEWS おはよう日本』の早朝5時台のニュースなどを担当していた。

そんな大谷アナを、ベテラン芸能ライターは「『おじさん共演者キラー』です」と苦笑して続ける。

「有馬キャスターは、大谷アナから『初めまして』のあいさつをされたとき、ニコニコ顔で『還暦なんですね』と言われたことを、嬉しそうに周囲に話していると聞いています。

また、大谷アナは、FMラジオで『伊集院光の百年ラヂオ』も担当しているのですが、伊集院さんは2025年9月29日放送の『伊集院光 深夜の馬鹿力』（TBSラジオ）で『（人気キャラクター）ラブブに興味ないけど、カミさんがくれたものとして、自分の財布につけてる』と告白。

じつは大谷アナもラブブ好きで、よく会話に登場してくるそうです。そのため伊集院さんは『急に俺が（財布に）ラブブつけてくるわけ。気持ち悪いよね』と、大谷アナにラブブがついた財布を目撃されることを笑いながら気にしていました。共演おじさんたちも、つい意識してしまう『憎めない存在』なんです」

また、最近は「攻めてるコーデ」も話題になっている。

「これまで、『プロジェクトX』のMCは、スタジオ内での進行を担当することがほとんどでしたが、最近はロケも多いんです。

7月11日放送回は、マツダのオープンカー『ロードスター』の特集で、大谷アナは助手席に乗って試乗。『風が気持ちいいです！』と初夏の軽井沢を満喫していましたが、そのときに着ていたのが、青いニットのサマーセーターでした。プロポーションのよさが際立っていましたね」（前出・芸能担当記者）

Xにも《大谷舞風アナのスタイルの良さに、番組の内容が頭に入って来ない》《舞プー、可愛いから見ます》などの声が寄せられている。

NHKのエースと呼ばれる日も近そうだ。