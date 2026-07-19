【W杯】メッシが史上初3度目の決勝戦先発！アルゼンチンvsスペインのスタメン発表
◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン ― スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間16日）、決勝が行われ、連覇を狙う前回王者アルゼンチン（FIFAランキング1位）とスペイン（同2位）が対戦する。両チームの先発メンバーが発表され、アルゼンチンはFWリオネル・メッシ（マイアミ）がスタメンに名を連ねた。
メッシは史上最多タイ6度目のW杯出場で、歴代最多となる通算34試合目の出場。決勝での先発は2014、22年に続き3度目で、史上初の快挙となった。3度の決勝出場は1994、98、02年大会のブラジルのカフーに次いで2人目だが、カフーはイタリアと対戦した94年大会決勝は途中出場だった。
アルゼンチンは準決勝イングランド戦から先発3人を変更。DFモンティエル（リバープレート）、MFデパウル（マイアミ）、FWゴンサレス（Aマドリード）が先発する。
GK 23 E・マルティネス
DF 3 タリアフィコ
4 モンティエル
6 Li・マルティネス
13 ロメロ
MF 7 デパウル
15 ゴンサレス
20 マカリテル
24 フェルナンデス
FW 9 アルバレス
10 メッシ
一方のスペインは準決勝フランス戦と同じ11人が先発する。
GK 23 シモン
DF 12 ポロ
14 ラポルト
22 クバルシ
24 ククレリャ
MF 8 ルイス
15 バエナ
16 ロドリ
FW 10 オルモ
19 ヤマル
21 オヤルサバル