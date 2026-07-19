◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン ― スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間16日）、決勝が行われ、連覇を狙う前回王者アルゼンチン（FIFAランキング1位）とスペイン（同2位）が対戦する。両チームの先発メンバーが発表され、アルゼンチンはFWリオネル・メッシ（マイアミ）がスタメンに名を連ねた。

メッシは史上最多タイ6度目のW杯出場で、歴代最多となる通算34試合目の出場。決勝での先発は2014、22年に続き3度目で、史上初の快挙となった。3度の決勝出場は1994、98、02年大会のブラジルのカフーに次いで2人目だが、カフーはイタリアと対戦した94年大会決勝は途中出場だった。

アルゼンチンは準決勝イングランド戦から先発3人を変更。DFモンティエル（リバープレート）、MFデパウル（マイアミ）、FWゴンサレス（Aマドリード）が先発する。

GK 23 E・マルティネス

DF 3 タリアフィコ

4 モンティエル

6 Li・マルティネス

13 ロメロ

MF 7 デパウル

15 ゴンサレス

20 マカリテル

24 フェルナンデス

FW 9 アルバレス

10 メッシ

一方のスペインは準決勝フランス戦と同じ11人が先発する。

GK 23 シモン

DF 12 ポロ

14 ラポルト

22 クバルシ

24 ククレリャ

MF 8 ルイス

15 バエナ

16 ロドリ

FW 10 オルモ

19 ヤマル

21 オヤルサバル