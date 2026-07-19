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　◇W杯北中米大会　決勝　アルゼンチン ― スペイン（2026年7月19日　ニューヨーク・ニュージャージー）

　FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間16日）、決勝が行われ、連覇を狙う前回王者アルゼンチン（FIFAランキング1位）とスペイン（同2位）が対戦する。両チームの先発メンバーが発表され、アルゼンチンはFWリオネル・メッシ（マイアミ）がスタメンに名を連ねた。

　メッシは史上最多タイ6度目のW杯出場で、歴代最多となる通算34試合目の出場。決勝での先発は2014、22年に続き3度目で、史上初の快挙となった。3度の決勝出場は1994、98、02年大会のブラジルのカフーに次いで2人目だが、カフーはイタリアと対戦した94年大会決勝は途中出場だった。

　アルゼンチンは準決勝イングランド戦から先発3人を変更。DFモンティエル（リバープレート）、MFデパウル（マイアミ）、FWゴンサレス（Aマドリード）が先発する。

GK　23 E・マルティネス

DF　3 タリアフィコ

　　4 モンティエル

　　6 Li・マルティネス

　　13 ロメロ

MF　7 デパウル

　　15 ゴンサレス

　　20 マカリテル

　　24 フェルナンデス

FW　9 アルバレス

　　10 メッシ

　一方のスペインは準決勝フランス戦と同じ11人が先発する。

GK　23 シモン

DF　12 ポロ

　　14 ラポルト

　　22 クバルシ

　　24 ククレリャ

MF　8 ルイス

　　15 バエナ

　　16 ロドリ

FW　10 オルモ

　　19 ヤマル

　　21 オヤルサバル