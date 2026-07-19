競輪S級1班の伏見俊昭（ふしみ・としあき）選手が19日、死去した。50歳。福島県出身。死因は明らかにされていない。競輪を統括するJKAが19日に公表した。

伏見さんは18日、三重県・松阪競輪場の12R「S級決勝」に2番車で出走。最後方7番手で最終周回を迎えた。最終コーナーで落車した前方の2選手を避けようとした際、バンク外側の金網に激突。その衝撃で落車し、バンク内側まで体を投げ出された。走路補助員が救助に向かい、その場で応急処置を施された後、松阪市内の病院に救急搬送されたが、19日午前10時15分に死亡が確認された。

伏見さんは95年4月に75期生としてプロデビュー。96年10月の寛仁親王牌でG1デビューを果たすと、01年9月のオールスターでG1初優勝。同年12月のKEIRINグランプリも制した。04年にはアテネ五輪のチームスプリントに長塚智広、井上昌己と共に出場し、自転車競技初の銀メダルを獲得した。生涯成績は2423戦619勝。生涯取得賞金は17億6548万6143円。

◇伏見 俊昭（ふしみ・としあき）1976年（昭51）2月4日、福島県白河市出身の50歳。75期生として95年4月プロデビュー。通算成績は2423戦619勝。主な優勝はグランプリ2V（01年、07年）、G1は5V（01年オールスター、04年日本選手権、08年オールスター、09年SSシリーズ風光る、11年全日本選抜）、G2は3V（01年ふるさとダービー函館、03年ふるさとダービー久留米、10年共同通信社杯秋本番）。自転車競技では04年アテネ五輪チームスプリントで銀メダル獲得。1メートル81、88キロ。血液型O。