日産は2026年6月18日、コンパクトSUV「キックス」をフルモデルチェンジし、発売しました。

初代キックスは2016年5月にブラジルで世界初公開された後、北米など世界市場で展開され、日本市場には2020年6月に導入しています。

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コンパクトなサイズながら広い室内空間を持つ点が特徴で、SUVらしい佇まいや上質なデザインに加え、独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による力強い加速と高い静粛性で多くの支持を集めてきました。

6年ぶりのフルモデルチェンジで登場した新型キックス（2代目）は、躍動的な外観と高品質な内装へ進化しました。さらに燃費を向上させた第3世代e-POWERや、初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を揃え、日常使いからレジャーまで幅広く活躍するモデルへと進化しています。

今回の刷新ではパワートレインを全面改良し、日本市場初となる、モーターや発電機など5つの主要部品を一体化した「5-in-1」e-POWER電動ユニットを採用しました。これにより小型・軽量化と高剛性化を両立。

ここに発電効率を高めた1.4リッターの発電特化型エンジン「HR14DDe」を組み合わせることで、2WDモデルで25.7km／Lという優れたWLTCモード燃費と高い静粛性を実現しました。

また「e-4ORCE」の採用にともない、トルクを向上させたモーターとブレーキを統合制御することで、軽快な走りと快適な乗り心地を実現。高剛性ボディと新設計サスペンションの組み合わせが、コーナリング時の安定性と路面の段差での揺れ抑制を両立しました。さらに、雪道などに対応する「SNOWモード」をe-4ORCEモデルに初設定しています。

ボディサイズは全長4365mm×全幅1800mm×全高1610-1615mm、ホイールベース2655mmと、先代モデルと比べてひと回り拡大。後席の足元スペースや頭上空間にゆとりが生まれ、コンパクトSUVながら、より快適に過ごせるようになっています。

外観は、先進的でアスリートのような存在感のあるデザインとし、アメフトのヘルメットから着想を得たフロントフェイスには、特徴的なシグネチャーランプと水平基調のワイドなグリルを採用しました。

グレードは「G」「X＋」「X」「Xシンプルパッケージ」の4つで、それぞれ2WDと4WD（e-4ORCE）が選べます。

最上位のGグレードは外装部品に上質な黒色グロス塗装を施して高級感を高めた一方、他の3グレードにはスニーカーソール着想のディンプルパターンをバンパーなどに採用し、遊び心を表現しています。リアにはロの字型の黒いグラフィックと車幅いっぱいのテールランプを配し、SUVらしさを強調しました。

開放的な空間を目指した内装は、インパネやドアトリムなどに合皮やファブリックのソフトマテリアルを使い、上質さと心地よさを追求。室内はクラストップレベルの広さを確保し、乗員の負担を減らす「ゼログラビティシート」を後席左右にも採用しました。

さらに、Google搭載の「NissanConnectインフォテインメントシステム」と12.3インチのデュアルディスプレイをグレード別設定で用意し、直感的な操作性を向上させています。車体色には、先進性を表現した「レゾナンスブルー」の2トーンを含む全9種類を揃えました。

先進安全装備も充実しており、360°セーフティーアシストのもと「プロパイロット」を全車標準装備したほか、死角を可視化してドライバーの視界を支える「インテリジェント アラウンドビューモニター」を新採用しています。

また、交差点での歩行者や対向車の検知性能を高めた「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や、後側方・後退時の安全支援システムも新たに搭載し、衝突回避を強化しました。

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新型キックスの価格（消費税込）は299万9700円から424万8200円です。