海外クラブで衝撃デビュー

日本サッカー界の逸材が衝撃デビューを果たし、反響が広がっている。今夏ドイツ1部の名門ドルトムントに加入した18歳MF山本天翔がプレシーズン初戦で初得点をマーク。期待膨らむ鮮烈デビューにネット上が沸いた。

山本は現地18日に行われた4部リーグのRWオーバーハウゼンとのプレシーズンマッチに後半から出場。2-1で迎えた後半33分、味方とのパス交換でゴール前に進入すると、右足で豪快に沈め、デビュー戦ゴールを決めた。

ガンバ大阪のジュニアユース、ユースの6年間を経て、2026年にトップチームへ昇格。プロとしてのキャリアをスタートさせたばかりだ。今月7日にドルトムントへの期限付きが発表され、そこから1週間超でいきなり結果を残した。

日本時間19日未明に飛び込んだ一報に日本ファンは騒然。X上にはの「いきなり決めとる！！！ヤバすぎ！！！！」「すごい逸材」「まだ18才！」「めちゃくちゃ上手くないか」と驚きの声の他、「なんか香川みたい」「香川真司の再来」「香川くんを彷彿させますね」と、かつて同クラブに在籍した日本人アタッカーと重ね合わせる指摘も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）