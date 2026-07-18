不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が「【怒り】不倫人間を抹◯したいあなたへ！＃浮気＃不倫＃夫婦問題」と題した動画を公開した。パートナーの不倫などによって生じる激しい怒りやイライラを一瞬で消すための実践的な方法を紹介している。



動画内で河村氏は、実際に自身が試して効果があったという5つの対処法の中から、特におすすめのものを厳選して解説している。3つ目の対処法として挙げられたのは「深呼吸」だ。その中でも「4-7-8呼吸法」というテクニックが効果的だという。



具体的な手順としては、まず最初に体内の息をすべて吐き出すことからスタートする。次に「4秒かけて鼻から息を吸い」、胸に溜まった空気を意識的にお腹へと落とし込む。そのままの状態で「息を止めて7秒間数え」、最後に「8秒かけて口から細く長く息を出す」というサイクルを行う。



河村氏によれば、人が怒りを感じた際には自律神経のうち交感神経が優位になり、呼吸が浅く速くなってしまう傾向があるという。そこで深呼吸を行うことで「リラックスを司る副交感神経を意図的に優位にさせ」、心拍数を落ち着かせることができると解説した。このアプローチについて、「興奮状態を鎮める最も手軽で強力な方法」だと太鼓判を押している。



動画の最後では、4つ目の方法として「漸進的筋弛緩法（ぜんしんてききんしかんほう）」にも触れている。怒りで心がコントロールできなくなりそうな時、まずは手軽な呼吸法から試してみることで、高ぶった感情を穏やかに落ち着かせる大きな助けになるだろう。



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