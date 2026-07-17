仲里依紗「1年365日以上」購入しているもの明かす→さんま絶句「えっ」
俳優の仲里依紗（36）が、17日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』（後9：00〜10：52）に出演。「1年365日以上」購入しているものを明かした。
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さんまから「今、欲しいものあるの」と質問を受けた仲。「欲しいものですか。今？土地…」と答えた。さんまは笑いながら「一生懸命、アメリカに行った時に探してやろうかなと思っていたのに」と話した。
仲はその理由について「綺麗にお家の中で過ごすことが大事だなと思うようになってきて。パーソナルな空間って大切だなと思うようになってきて、お家とかきちっとしたいなと。しっかり」と話した。自身のアパレルブランドを持つなどファッション好きとして知られる仲だけに、さんまも「それだけ服が好きだと、あちこちに部屋を作らんとあかんもん」と話した。
仲は続けて「1年365日以上、服を買うんで」と告白。さんまは「えっ」と絶句し、仲は「だって1回にがーって買っちゃうから。これ何ヶ月必要かなって。体が1つじゃ足りない。分身が必要だ」と語っていた。
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さんまから「今、欲しいものあるの」と質問を受けた仲。「欲しいものですか。今？土地…」と答えた。さんまは笑いながら「一生懸命、アメリカに行った時に探してやろうかなと思っていたのに」と話した。
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