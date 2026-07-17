FIFAワールドカップ2026の決勝戦で対戦するスペインとアルゼンチン。両チームの攻撃を牽引するスター同士の奇縁が話題となっています。

そのスターとはスペイン代表の19歳、若きドリブラー、ラミン・ヤマル選手と、20年以上にわたり39歳となった今でも世界最高峰とうたわれるリオネル・メッシ選手。メッシ選手といえば、ヤマル選手が所属しているバルセロナの下部組織で育ち、2004年のデビュー以来、2020-2021シーズンまでチームの顔として活躍。UEFAチャンピオンズリーグ制覇やラ・リーガ優勝など数々のタイトルを獲得しました。

そして話題となっている2人の奇縁とは、2024年にヤマル選手の父親が自身のインスタグラムに投稿した1枚の写真が元となっています。そこには20歳のメッシ選手が生まれて間もないヤマル選手のもく浴を手伝う様子が収められています。