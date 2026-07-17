8代目となるレクサス新型「ES」ついにデビュー

2026年6月11日、レクサスは、8代目となる新型ミドルサイズセダン「ES」を発売しました。



最新の納期やユーザーから寄せられた反響について、首都圏のレクサスディーラーに問い合わせてみました。

ESは、1989年にフラッグシップセダン「LS」とともにレクサスブランド展開と同時に販売を開始し、これまでに80以上の国や地域で販売されてきた、同ブランドの基幹モデルです。

【画像】超カッコいい！ これがレクサス新型「4ドアセダン」です！ 画像で見る（30枚以上）

8年ぶりの全面刷新を経て8代目となった新型ESは、「Experience Elegance and Electrified Sedan（エクスペリエンス・エレガンス＆エレクトリファイド・セダン）」をコンセプトに掲げ、静粛性と乗り心地をさらに向上させるとともに、あらゆるシーンで上質な移動体験を提供するセダンを目指しています。

今回のフルモデルチェンジで最大のトピックとなるのは、ハイブリッド（HEV）モデルに加え、同車では初となるバッテリー電気自動車（BEV）が設定されていることでしょう。

外観のデザインは、次世代BEVコンセプト「LF-ZC」のデザインに着想を得た表現に挑みつつも、新型ESのパッケージングと、セダンがもっとも美しく見えるプロポーションの両立を追求しています。

また、フロントマスクに「ツインLシグネチャーランプ」を採用し、スピンドル形状を正面から側面にまで連続させることで独創的な存在感を強調しています。

内装においても、物理スイッチを内装に同化させることで、機能性と上質なデザインを両立した世界初となる「Responsive Hidden Switches（レスポンシブヒドゥンスイッチ）」や、パーソナライズされた体験価値を提供する「Sensory Concierge（センサリーコンシェルジュ）」を、レクサスとして初採用しています。

室内の中央部分には、14.0インチの大型タッチスクリーン式センターディスプレイを配置しており、操作系をディスプレイまわりに集約・整理する配慮がなされています。

さらに手を近づけると表示される「応答式の隠しスイッチ」を採用することで、クリーンで知的なコックピット空間を創出しています。

そのほか、6つの世界観の照明で室内をより居心地の良い空間に仕立てる「インテリアイルミパッケージ」、昼は質感豊かなバンブー（竹）の表情、夜は面発光技術により柔らかい光が空間に温かみと奥行きを出すオーナメント加飾「バンブーレイヤリング（面発光）」をレクサスとして初採用しました。

走行性能では専用開発して刷新した「TNGA GA-K」プラットフォームを採用。フロントエンド、フロア、リアエンドの剛性を高めるなど体幹強化を図るとともに、リアサスペンションはES初採用となるマルチリンク式とし、駆動力の確実な伝達とスムーズな車両姿勢変化を両立。

パワートレインは、HEVとBEVの2種類が用意され、ユーザーのニーズに応える多彩なラインナップとしています。

HEVモデル「ES350h」は2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン＋モーターを搭載し、駆動方式はFFと4WDどちらも設定されており、システム最大248馬力を発揮します。

BEVモデルは224馬力のFWDモデル「ES350e」、342馬力の高性能AWDモデル「ES500e」を設定されます。

なお、ES350eは航続可能距離670km（WLTCモード）を確保しています。

ボディサイズは全長5140mm×全幅1920mm×全高1555-1560mm、ホイールベース2950mmへと拡大され、先代より全長が165mm、ホイールベースが80mm延長されています。最上級セダンであるLSに差し迫るサイズ感です。

グレード構成は、ES350hがモノグレード、ES350eがベースグレードと上級モデル「version L」、リクライニング、オットマン、助手席前倒し機能などを備え、後席の快適性を高めた新パッケージ「Rr Comfort package」の3グレード、ES500eがベースグレードと「version L」の2グレードとなります。

新型ESの車両本体価格は790万円から920万円です（いずれも消費税込み）。

ついにデビューしたレクサス新型ESについて、6月下旬に首都圏のレクサスディーラーに問い合わせてみました。

「画像で見るとそれほど大きくないように見えるので、実車があれば見てみたいというお声をいただいております。

全長5.1m、全幅1.9m超えというサイズですから、実はLSより全幅が広いくらいのサイズ感なのです。

ご納期に関しては全モデル2ヶ月〜2ヶ月半を見込んでおります」

他のレクサスディーラーにも問い合わせてみました。

「ハイブリッドモデルを選びたいお客様にとっては、選択肢はベースグレードのみとなるので、セミアリニン本革シートや高精細式アダプティブハイビームシステムなどの装備が選べません。

よって『ハイブリッドモデルを考えていたが、装備面ではBEVモデルの方が充実しているので悩ましい……』といったジレンマを抱えていらっしゃるお客様もいます。

今回のESはBEVがメインということで、ハイブリッドモデルはエントリーグレード的な位置づけになっています。

さらに、国や自治体の補助金を組み合わせることで、BEVモデルの方が安価でご購入いただけるケースもございます」

使い勝手のよいハイブリッドモデルを選ぶか、国や自治体の補助金を活用して上級モデルのBEVを選ぶか……。実に悩ましい選択肢です。