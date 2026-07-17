サリバはスペイン戦の前半途中でピッチを後にしていた

フランス代表DFウィリアム・サリバ（アーセナル）は0-2で敗れた北中米ワールドカップ（W杯）準決勝のスペイン戦に先発したが、負傷で途中交代となった。

フランスメディア「RMC Sports」は背中の爆弾を抱えた状態でプレーを続けていた同選手は背骨を骨折したと報じている。

レポートによれば、サリバは2か月前のプレミアリーグで負った背中の負傷を抱え、痛みに耐えながらこのW杯を戦っていたという。痛み止めを服用し、医療スタッフによる特別なケアを受けていたため、大会期間中のチーム練習も全てのメニューに参加することはできていなかった。

満身創痍でスペイン戦までにグループリーグ第3戦のノルウェー戦を除く5試合にフル出場を続けていたが、準決勝の舞台でついに抱えていた“爆弾”が爆発。プレー続行が不可能となり、前半30分で交代となった。ピッチに座り込んだサリバは「背中がダメになった」と漏らしていたようだ。

現時点で離脱期間や手術が必要かどうかはわかっていないが、「長期間の休養が必要な負傷であることは間違いない」と伝えられている。所属するイングランド・プレミアリーグのアーセナルでも守備の要として欠かせない選手なだけに、その状態が心配される。（FOOTBALL ZONE編集部）