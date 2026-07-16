「痛い！」がスープに溶かすと旨辛に　“死神級”唐辛子入りラーメンを食べてみた

エースコックは7月13日から、日本各地の旨くて辛いものをめぐる「辛旅」シリーズの第5弾として、福岡のご当地調味料「大魔王」を使用した「辛旅 大魔王入り 博多激辛とんこつラーメン」（以下、大魔王入りラーメン）の販売を開始しました。

名前からして禍々しい味がしそうな新作ラーメンは、果たしてどれほど辛いのか。実際に食べてみました。

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調味料「大魔王」に使用されているのは、世界屈指の辛さを誇る唐辛子「キャロライナ・リーパー」。「キャロライナ」は誕生した地であるアメリカ・サウスカロライナ州、「リーパー」は「死神」を意味しており、この時点ですでに辛そう。死神なんて、食べ物につける名前ではありません。

実際の辛さも全く名前負けしておらず、辛さを示す数値であるスコヴィル値は150万〜220万と言われています。これは少なく見積もってもタバスコの600倍。

辛い唐辛子と聞いて多くの人が思い浮かべるであろう「ハバネロ」と比べても、3倍は辛いとのこと。あまりにも辛すぎるため、乾燥後に粉砕して一味唐辛子にする際には、全身防護服と防塵マスクをつけなくてはいけないのだとか。扱いがもう生物兵器です。

■ 特製ペーストをかけなければあっさりめのとんこつラーメン

そんなキャロライナ・リーパーを100％使用したのが調味料「大魔王」。こちらを加えたラーメンが、今回の「大魔王入りラーメン」です。価格は税込320円。

白地に「大魔王」の文字が豪快に踊る側面と、黒地に白の「大魔王」が踊る蓋部分は、元の調味料のパッケージをイメージしたデザインです。蓋の部分からは特に辛そうな雰囲気が伝わってきます。

開けてみると中に入っているのは特製ペーストが1袋。どうやらここに「大魔王」が調合されているようですが、緑ベースのデザインなのであんまり辛くはなさそうに見えます。

湯戻し時間は3分。蓋の上でペーストを温めながら3分待ち、まずはそのまま「博多とんこつラーメン」としていただきます。

具材は青ネギ、ごま、きくらげ。スープはあっさりとした味わいで、麺は少しかためでコシがあります。

臭みなどもなく食べやすいラーメンです。辛いなんて知らずに買っちゃった、という人はこのまま食べ進めても、問題なく食べられるでしょう。

■ 特製ペーストを一滴舐めてみると……なにこれ痛ッッッッッッた！

続いては特製ペーストを入れて食べていきますが、その前にまずペーストだけを味見。箸の先にちょっとつけて舐めてみると……痛ッッッッッッた！！！！

辛さを感じたのは一瞬で、すぐに「痛み」に変わりました。舐めた量としては一滴あるかどうかといったところですが、そうとは思えないほどの刺激があります。痛みは舌だけでなく喉にも来ますし、舐め終わってもずっと口の中に残り続けます。唾液もじわじわ出てきました。

軽くひと舐めしてからラーメンを食べ始めようと思ったのですが、あまりに辛いのでしばらく水を飲んで待機する時間が発生しました。

一滴でこの辛さの調味料、全部入れて果たして食べ切れるのだろうか……そんな不安がよぎりますが、もう筆者の手元にあるラーメンにはペーストが全量入っています。食べるしかありません。

■ あれ？ スープに溶かして食べれば意外と辛くない？

辛味が一段落したあと、ペーストをスープにしっかり溶かして食べていきます。

混ぜたあとのスープの色はオレンジっぽく、一目見ただけでは「激辛」とは思えません。顔を近づければ唐辛子の匂いはしますが、言われなければこのスープの中に何が溶け込んでいるかは絶対に分からないでしょう。

ペーストを全量溶かし込んだ「大魔王入りラーメン」は果たしてどれほど辛いのか……意を決して啜ってみると、あれ？ 全然辛くない。

辛いは辛いのですが、先ほどペーストのまま舐めたときほどの辛さは一切ありません。さすがに次から次へと啜っていくのは少し厳しいかな？くらいの辛さで、ある程度唐辛子に耐性がある人なら難なく食べられるのではないでしょうか。麺だけでなくスープも、問題なく飲めます。

元があっさりな味わいだった分、特製ペーストを入れることで辛味と旨みが加わり、味がぐっとグレードアップします。ペーストなしで食べたときとはかなり違い、ペーストを入れた後の方が断然美味しいです。

正直なところそのまま食べたときには「思ったより薄いな」と思ったのですが、ペーストありきで作られているのでしょうから、当然のことですね。先に「そのまま食べても問題ない」と書きましたが、美味しく食べるのであればペーストを入れるのは必須に感じました。

ペーストそのものは信じられないほど辛いものの、スープに溶かすと辛味と旨みのバランスが取れた味わいに。見た目や名前のインパクトとは裏腹に、意外にも最後まで食べ切れる一杯でした。

＜参考・引用＞

唐辛子専門店 ハクタカ「世界一辛い唐辛子キャロライナ・リーパーを食べるとこうなる！」

HARA ORGANIC FARMS「世界一の辛さ!! 話題のキャロライナリーパー」

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026071604.html