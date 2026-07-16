2022年、埼玉の県立高校の卒業生の女性に性的暴行を加えたとして教諭の男が逮捕されました。男は卒業生が学校を訪問した際に「久しぶりに話そう」などと言い自宅に押しかけ、犯行に及んだとみられます。

強制性交の疑いで逮捕されたのは埼玉の県立高校教諭、茂木良太容疑者（41）です。

捜査関係者によりますと茂木容疑者は2022年4月、在学中、自身が担当していた卒業生の女性の口を手でふさぎ「静かにしろよ」と怒鳴り、性的暴行を加えた疑いがもたれています。

茂木容疑者は卒業生が学校を訪問した際、「久しぶりに話そう」などと言い、卒業生の自宅に押しかけ未明に犯行に及んだとみられています。

調べに対し、「何も言いたくありません」と供述し、黙秘しているということです。

茂木容疑者は2023年、別の女子生徒に複数回、性的暴行を加えようとしたとして、今年5月に逮捕されていて、今年6月には児童福祉法違反の罪で起訴されていました。