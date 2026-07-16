バスケ女子U18アジア杯

バスケットボール女子の「FIBA U18アジアカップ2026」で衝撃的なスコアが話題となっている。13日、タイ・バンコクで行われた一戦で、インドネシアが127-6でオマーンに勝利した。国際大会で121点差という衝撃的な数字が、SNS上でファンの関心を集めている。

インドネシアが予選ラウンドで衝撃的な劇勝だ。第1クォーター（Q）から36-1でオマーンを圧倒。第2Qを70-3で折り返すと、第3Qには94-6とリードを広げた。攻撃の手を緩めず、最終的に121点の大差を付けた。

SNSではさまざまな海外ファンのコメントが寄せられた。

「これはきつい試合だった」

「インドネシアが圧倒的に強かったのか、それともオマーンがあまりにも弱かったのか？」

「オマーンがハーフタイムからスコアを2倍にしたから泣いているよ」

「121点差ってヤバすぎるし、たった6点しか取れないってのもヤバすぎる」

「さすがにこれは入力ミスだよね？ 本当は106点の間違いじゃないの？」

インドネシアは14日のタイ戦も93-42で勝利。完全アウェーの中で白星を飾った。



（THE ANSWER編集部）