インドネシアが127-6でオマーンに勝利した【写真提供：FIBA】

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バスケ女子U18アジア杯

　バスケットボール女子の「FIBA　U18アジアカップ2026」で衝撃的なスコアが話題となっている。13日、タイ・バンコクで行われた一戦で、インドネシアが127-6でオマーンに勝利した。国際大会で121点差という衝撃的な数字が、SNS上でファンの関心を集めている。

　インドネシアが予選ラウンドで衝撃的な劇勝だ。第1クォーター（Q）から36-1でオマーンを圧倒。第2Qを70-3で折り返すと、第3Qには94-6とリードを広げた。攻撃の手を緩めず、最終的に121点の大差を付けた。

　SNSではさまざまな海外ファンのコメントが寄せられた。

「これはきつい試合だった」
「インドネシアが圧倒的に強かったのか、それともオマーンがあまりにも弱かったのか？」
「オマーンがハーフタイムからスコアを2倍にしたから泣いているよ」
「121点差ってヤバすぎるし、たった6点しか取れないってのもヤバすぎる」
「さすがにこれは入力ミスだよね？　本当は106点の間違いじゃないの？」

　インドネシアは14日のタイ戦も93-42で勝利。完全アウェーの中で白星を飾った。

（THE ANSWER編集部）