バスケ国際大会で衝撃スコア「127-6」 海外仰天「さすがにこれは入力ミス？」「ヤバすぎる」
バスケ女子U18アジア杯
バスケットボール女子の「FIBA U18アジアカップ2026」で衝撃的なスコアが話題となっている。13日、タイ・バンコクで行われた一戦で、インドネシアが127-6でオマーンに勝利した。国際大会で121点差という衝撃的な数字が、SNS上でファンの関心を集めている。
インドネシアが予選ラウンドで衝撃的な劇勝だ。第1クォーター（Q）から36-1でオマーンを圧倒。第2Qを70-3で折り返すと、第3Qには94-6とリードを広げた。攻撃の手を緩めず、最終的に121点の大差を付けた。
SNSではさまざまな海外ファンのコメントが寄せられた。
「これはきつい試合だった」
「インドネシアが圧倒的に強かったのか、それともオマーンがあまりにも弱かったのか？」
「オマーンがハーフタイムからスコアを2倍にしたから泣いているよ」
「121点差ってヤバすぎるし、たった6点しか取れないってのもヤバすぎる」
「さすがにこれは入力ミスだよね？ 本当は106点の間違いじゃないの？」
インドネシアは14日のタイ戦も93-42で勝利。完全アウェーの中で白星を飾った。
（THE ANSWER編集部）