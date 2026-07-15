5回からグリフィンとマルティネスの投げ合いが実現

メジャーリーグのオールスターゲームが14日（日本時間15日）、フィリーズ本拠地のシチズンズバンクパークで行われた。5回までにア・リーグが3-0と優位に進める展開。試合中盤、日本のファンは“違和感”を覚えたようだ。

ナ・リーグ代表の5回表のマウンドに上がったのは、ナショナルズで活躍するフォスター・グリフィン投手だった。2者連続で三振を奪うと、ミゲル・バルガス内野手も中飛に抑えて3者凡退の好投だった。その裏、ア・リーグ代表として登板したのは、レイズのニック・マルティネス投手。こちらもブランドン・マーシュ外野手（フィリーズ）から三振を記録するなど3人でピシャリと抑えた。

日本のファンにとってもお馴染みの顔だ。グリフィンは2023年から3年間、巨人でプレーして通算13勝をマーク。離脱も多かったが、ひとたびマウンドに上がれば好投を見せていた。一方のマルティネスも、日本ハムとソフトバンクに在籍して通算21勝、防御率3.02の活躍。2022年からメジャーに移籍した。元助っ人たちの躍動にNPBファンの胸も躍ったようだ。

「グリフィンの次マルティネスってNPBばっかやん」

「マルティネスとかグリフィンとか元NPB勢がちゃんと活躍してるのすごいな」

「グリフィンからのマルティネスはNPB風を感じる」

「ニックマルティネスとグリフィンがオールスターで投げてるの熱い」

「グリフィンからのマルティネス 日本人歓喜」

「グリフィン、ニクマルが出てきてるしベンチには村上と山本いるしNPBオールスター？」

「グリフィンとマルちゃん出てくるのNPBすぎる」

「グリフィンやマルちゃんがMLBのオールスター出てるの不思議な気分」

「NPBUターンズ優秀すぎる」

グリフィンとマルティネスに加えて、日本勢からは山本由伸投手（ドジャース）と村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が球宴に参加している。大谷翔平投手（ドジャース）は両リーグ最多得票で選出されたが、左膝の違和感のため不参加となった。（Full-Count編集部）