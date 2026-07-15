TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。長崎県の小学校で発生した音楽準備室が火元をみられる火災について言及した。

長崎県雲仙市国見町土黒乙の市立土黒小から煙が出ていると14日午前10時55分ごろ、119番があった。地元消防によると、児童らは校庭に避難し、けが人はいない。

約24平方メートルが燃え、午前11時50分ごろに鎮火した。県警は校舎3階の音楽準備室にある掃除用具入れに燃えた跡があるとしており、詳しい出火原因を調べている。

市教育委員会によると、授業中に焦げ臭いにおいに気付き、教職員が初期消火に当たった。校舎は3階建てで、児童151人が在籍している。現場は島原鉄道多比良駅から南西約1・4キロの住宅が点在する地域。

安住アナは、「今回のニュースですが、気になりますよね。再び音楽準備室で、という気持ちですが、偶然なのでしょうか？家庭科室とかボイラー室ならまだ、というような声も来ています」などと話した。

東京都北区の区立滝野川第三小で6月19日に起きた火災では、音楽準備室が火元となり、隣の音楽室にいた児童や女性教員らが、屋外のひさしへ一時避難。11人がけがをし、そのうち女性教員と児童の計2人が骨折した。音楽を担当していた40代の女性教員が出火元とみられる音楽準備室に、私物の電気ストーブやサーキュレーターを持ち込み校内で洗濯した衣服を乾かしていた。