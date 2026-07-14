刃物を持ったまま医療機関へ向かった容疑者の不可解な行動

元警視庁刑事が解説！女性容疑者と関係を持った特捜検事に問われる「特別公務員暴行陵虐罪」

三億円事件の捜査を迷走させたのは「単独犯説」だった。元刑事が語る未解決事件の闇

【江別市大学生集団暴行事件】初公判。主犯格が涙の謝罪。被害者から現金12万7千円を奪った被告の量刑の行方

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。