「ここまで１ゴール・０アシスト」「ベストではない」19歳となった怪物に記者から厳しいツッコミ…本人は「監督のせいだとは思わない」【W杯】
現地７月13日、翌日に開催される北中米ワールドカップ準決勝のスペイン対フランス戦の前日会見が、会場となるダラス・スタジアムで実施され、スペイン代表のFWラミネ・ヤマルが登壇した。
この日に19歳の誕生日を迎えた怪物アタッカーは、フランスとの大一番の重要性について問われると、「正直に言って、一番だよ。これまでプレーした中で最も重要な試合だし、この瞬間を迎えられたことを嬉しく思う。チーム全員がとても興奮しているし、僕自身もそうだ。間違いなく僕がプレーする中で最も重要な試合だと思う」と意気込んだ。
相まみえるフランスのキリアン・エムバペをはじめ、アルゼンチンのリオネル・メッシ、ノルウェーのアーリング・ハーランド、イングランドのハリー・ケインなど、各国のエースが活躍しているなか、ヤマルはまだ１ゴールに留まっている。
「今大会、ここまで１ゴール・０アシストという成績ですが、多くの人が、EUROなどの直近の大会で見せた基準と比べると、あなたのパフォーマンスはベストではないと言っています。それは監督から求められている戦術的な役割のせいだと思いますか？」
そう質問を受けたバルセロナの10番は、「大会ごとに状況は異なる。５ゴール決められなかったのが監督のせいだとは思わない。何と言えばいいか...それもサッカーの一部だし、正直なところ、気にはしていない」と回答した。
「チームは勝っているからね。僕はスペインが早期敗退するワールドカップを見て育ったけど、今回はそうなっていない。だから、僕はそこに集中している。より多くの試合に出場すること、そして試合を重ねればゴールも決められるはずだ、ということだ。重要なのはそれだけだし、明日もゴールを決められたらいいなと思う」
19歳初ゴールが、ビッグマッチで生まれるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
この日に19歳の誕生日を迎えた怪物アタッカーは、フランスとの大一番の重要性について問われると、「正直に言って、一番だよ。これまでプレーした中で最も重要な試合だし、この瞬間を迎えられたことを嬉しく思う。チーム全員がとても興奮しているし、僕自身もそうだ。間違いなく僕がプレーする中で最も重要な試合だと思う」と意気込んだ。
「今大会、ここまで１ゴール・０アシストという成績ですが、多くの人が、EUROなどの直近の大会で見せた基準と比べると、あなたのパフォーマンスはベストではないと言っています。それは監督から求められている戦術的な役割のせいだと思いますか？」
そう質問を受けたバルセロナの10番は、「大会ごとに状況は異なる。５ゴール決められなかったのが監督のせいだとは思わない。何と言えばいいか...それもサッカーの一部だし、正直なところ、気にはしていない」と回答した。
「チームは勝っているからね。僕はスペインが早期敗退するワールドカップを見て育ったけど、今回はそうなっていない。だから、僕はそこに集中している。より多くの試合に出場すること、そして試合を重ねればゴールも決められるはずだ、ということだ。重要なのはそれだけだし、明日もゴールを決められたらいいなと思う」
19歳初ゴールが、ビッグマッチで生まれるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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