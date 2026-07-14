FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で初のベスト8入りを果たしたノルウェー代表が13日、凱旋帰国した。チームを乗せて首都オスロの空港に着陸した航空機は、消防車の放水による「ウオーターサルート」で祝福され、選手たちはオスロ王宮でハーラル国王に謁見。王宮の敷地内で開かれた祝賀会には推定10万人が集まった。

帰国便の到着が約4時間遅れたため、今大会で得点ランキング3位の7ゴールを決めた“怪物”FWハーランド（マンチェスターC）は途中退席した。選手たちは市内をオープンバスでパレードしたが、道路にまであふれた群衆にバスが一時停止し、バックを余儀なくされる場面も。また、進行ルートに低く垂れ下がったケーブルがあったたため、車上で旗を振っていた選手たちが座って“回避”するシーンも見られた。

28年ぶりにW杯に出場したノルウェーは、決勝トーナメント2回戦でハーランドが2ゴールを決めてブラジルを2―1と撃破。しかし、準々決勝ではイングランドに1―2で逆転負けした。前半終了間際、イングランドのMFベリンガム（Rマドリード）に同点ゴールを決められた場面では、プレーの起点となったGKニラン（セビリア）のゴールキックがピッチ上の撮影用ケーブルに接触して軌道が変わったように見え、イングランドがボールを確保していた。

ボールがケーブルに当たったとすればプレーは中断され、ドロップボールで試合再開となる。ノルウェーのソルバッケン監督は審判に抗議したものの認められず、FIFA（国際サッカー連盟）も「ボールに搭載されたセンサーが空中での振動を示しておらず、ケーブルに当たった証拠はない」と発表していた。“疑惑”の同点ゴールに泣いたノルウェー代表にとって、またも頭上のケーブルが障害となったのは皮肉だった。