【PS Plus加入者限定「 SU MMER SALE」】 7月14日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」加入者限定で「SUMMER SALE」を、PlayStation Storeにて7月14日まで開催している。

対象となっているのは、「BIOHAZARD requiem」や「仁王３」、「Battlefield 6」など。他にも、「ドラゴンクエストI＆II」や「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」など566点のタイトルや各エディションがラインナップされている。

□PS Plus加入者限定「SUMMER SALE」

Standard Edition 通常価格：8,990円→セール価格：7,192円20％OFF Deluxe Edition 通常価格：9,990円→セール価格：7,992円20％OFF

□PS Store「BIOHAZARD requiem Standard Edition」

□PS Store「BIOHAZARD requiem Deluxe Edition」

「仁王３」

通常価格：9,680円→セール価格：6,195円36％OFF

□PS Store「仁王３」

「Battlefield 6」

通常価格：9,800円→セール価格：4,900円50％OFF

□PS Store「Battlefield 6」

通常価格：7,678円→セール価格：4,990円35％OFF

□PS Store「ドラゴンクエストI＆II」

「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」

Standard Edition 通常価格：3,300円→セール価格：1,320円60％OFF

□PS Store「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」

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