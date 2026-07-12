Ê½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ°ìÆÉ¤Þ¤ì¤ë¾®Àâ¨¡¨¡ZÍû¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¼õ·º¼Ô¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤ÎÆÉ¼Ô¡×
¡¡·ºÌ³½ê¤ä¹´ÃÖ½ê¤Ç¡¢ÆüËÜ°ìÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ¤¬¤¢¤ë¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢¼Ò²ñ¤ò³è¼Ì¤·¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡Ù¤À¡£¥É¥é¥Þ²½¤ËÂ³¤¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤â²Ì¤¿¤·¤¿Æ±ºî¤Î½ñ¤¼ê¤Ï¡¢ZÍû¤µ¤ó¡£
¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÉ¾È½¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯àÊ½¤ÎÃæá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¯¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÎÇ®¶¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¡¾®¿û¤ÎËÜ²°¤Çº¹¤·Æþ¤ì¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÈÀê
¡Ö¾®¿û¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤ÎÁ°¤Ë¤ÏËÜ²°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Îº¹¤·Æþ¤ì¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢ËÍ¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡Ù¤¬¾åÃæ²¼´¬¤Ç1°Ì¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·ºî¤òÊÌ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥»¡¼¥ë¥¹¤ÎÊ¸¸À¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹´ÃÖ½ê¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç°¦ÆÉ¤µ¤ì¤ë°ÕÌ£¤ò¡¢ZÍû¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦²ò¼á¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤âÎ±ÃÖ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢»þ´Ö¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬Õ°ÇÌ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Õ°ÇÌ¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤Ì©ÅÙ¤Ç¡¢°ìºý¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ØÊ½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ä¤Ä¤é¡Ù¤¬´«¤á¤ëËÜ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ËÍ¤Ï¼õ·º¼ÔÀìÌç¤Îµá¿Í»ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼õ·º¼Ô¤È¼ê»æ¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á´Éô¥á¥â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢100ÄÌÍè¤¿¤é¡¢80ÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ï¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£³è»ú¤äÊª¸ì¤Ëµ²¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©ÄÌ¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Í¡×
¢¡Real-T¤¬¹ï¤ó¤ÀàÌëÆÉ¤¹¤ëÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯á
¡ÖÊ½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÇ®¶¸¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Real-T¤¬¡¢³Ú¶Ê¡Ø´ó¤»¾ì¡Ù¤ÇàÌëÆÉ¡Ê¥ä¥É¥¯¡Ë¤¹¤ëÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯á¤È¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¹ï¤ó¤À¤Î¤À¡£´ó¤»¾ì¤Ï·ºÌ³½ê¡¢¥ä¥É¥¯¤È¤Ï¾ÃÅô¸å¤Ë´Ç¼é¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÆÉ¤à¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡ÖReal-T¤¯¤ó¤È¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø²¶¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬½Ð½ê¤·¤Æ¤«¤é¿©»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø²Î»ì¤ËÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤«¤éÅâÆÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤¬à±³¤Ç¤·¤çá¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡£
¡¡°¤¤ÅÛ¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢²¶¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤ÇºÆÈÈËÉ»ß¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÁ°¡¢Èà¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï°¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤¬¤ó¤³¤í¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥Ó¤¬àÁá¤¤¤Î¡¢Áá¤¤¤Î¡¢Áá¤¤¤Î¡¢¥Ý¡¼¥óá¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡Ù¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¡¢Í§¾ð½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î´Á a.k.a GAMI¤µ¤ó¤â¡¢ZÍû¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î1¿Í¤À¡£
¡Ö´Á¤¯¤ó¤Î¼þ¤ê¤â¡¢¥Ð¥±¥â¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤ËÈà¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤º¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬´Á¤¯¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó3Æü¤Ç¼«»¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Îò¤¬Ä¹¤¯¤ÆÎ¾¥µ¥¤¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤¬¼¡¡¹¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡¥ê¥Ã¥¡¼¡¢·õÅíÂÀÏº¡¢D.O--ZÍû¤µ¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÊ½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê´ñ¤Ê¤ê¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢±³¤Ã¤Ý¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¼þ¤ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÈôÄ»¤Ï¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤âº£¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÐ¤Ã¤¿À¤³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÇ»¤¯Ýî¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿Æ±ºî¡£´©¹Ô¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÊ½¤ÎÃæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ZÍû
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Öµë²æ°ì¸Äµ¡²ñ¡¢¾ù²æºÆ°ì¼¡¾ÚÌÀ¼«¸Ê¡×¡£·ÐÎòÉÔ¾Ü¡¢É½¤ÈÎ¢¤Î¶³¦Àþ¾å¤Ë¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼100Ëü¿ÍÄ¶¡£½µ´©SPA¡ª¤Ë¤Æ2021Ç¯¤è¤ê2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡Ù¤òÏ¢ºÜ¡¢Æ±½ñ¤Ï2025Ç¯¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æü´©SPA!ÊÔ½¸Éô
¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÉ¾È½¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½ñÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯àÊ½¤ÎÃæá¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¯¤Û¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÎÇ®¶¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®¿û¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¹´ÃÖ½ê¤ÎÁ°¤Ë¤ÏËÜ²°¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Îº¹¤·Æþ¤ì¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢ËÍ¤¬½ñ¤¤¤¿¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡Ù¤¬¾åÃæ²¼´¬¤Ç1°Ì¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·ºî¤òÊÌ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¥»¡¼¥ë¥¹¤ÎÊ¸¸À¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹´ÃÖ½ê¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç°¦ÆÉ¤µ¤ì¤ë°ÕÌ£¤ò¡¢ZÍû¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦²ò¼á¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤âÎ±ÃÖ¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢»þ´Ö¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬Õ°ÇÌ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£Õ°ÇÌ¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤Ì©ÅÙ¤Ç¡¢°ìºý¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡ØÊ½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤ä¤Ä¤é¡Ù¤¬´«¤á¤ëËÜ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ËÍ¤Ï¼õ·º¼ÔÀìÌç¤Îµá¿Í»ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼õ·º¼Ô¤È¼ê»æ¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á´Éô¥á¥â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢100ÄÌÍè¤¿¤é¡¢80ÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ï¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£³è»ú¤äÊª¸ì¤Ëµ²¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©ÄÌ¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Í¡×
¢¡Real-T¤¬¹ï¤ó¤ÀàÌëÆÉ¤¹¤ëÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯á
¡ÖÊ½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÇ®¶¸¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ë¡£¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Real-T¤¬¡¢³Ú¶Ê¡Ø´ó¤»¾ì¡Ù¤ÇàÌëÆÉ¡Ê¥ä¥É¥¯¡Ë¤¹¤ëÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯á¤È¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¹ï¤ó¤À¤Î¤À¡£´ó¤»¾ì¤Ï·ºÌ³½ê¡¢¥ä¥É¥¯¤È¤Ï¾ÃÅô¸å¤Ë´Ç¼é¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÆÉ¤à¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡ÖReal-T¤¯¤ó¤È¤Ï´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ø²¶¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬½Ð½ê¤·¤Æ¤«¤é¿©»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø²Î»ì¤ËÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤«¤éÅâÆÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤¬à±³¤Ç¤·¤çá¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡£
¡¡°¤¤ÅÛ¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢²¶¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ù¤ÇºÆÈÈËÉ»ß¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¼êÁ°¡¢Èà¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ï°¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤¬¤ó¤³¤í¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¡¢Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥µ¥Ó¤¬àÁá¤¤¤Î¡¢Áá¤¤¤Î¡¢Áá¤¤¤Î¡¢¥Ý¡¼¥óá¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡Ù¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¡¢Í§¾ð½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î´Á a.k.a GAMI¤µ¤ó¤â¡¢ZÍû¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î1¿Í¤À¡£
¡Ö´Á¤¯¤ó¤Î¼þ¤ê¤â¡¢¥Ð¥±¥â¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤ËÈà¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¹¤®¤º¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬´Á¤¯¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó3Æü¤Ç¼«»¦¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Îò¤¬Ä¹¤¯¤ÆÎ¾¥µ¥¤¥É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁêÃÌ¤¬¼¡¡¹¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡¥ê¥Ã¥¡¼¡¢·õÅíÂÀÏº¡¢D.O--ZÍû¤µ¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÊ½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£»ö¼Â¤Ï¾®Àâ¤è¤ê´ñ¤Ê¤ê¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢±³¤Ã¤Ý¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤ê¼þ¤ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÈôÄ»¤Ï¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤âº£¸å¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÐ¤Ã¤¿À¤³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÇ»¤¯Ýî¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿Æ±ºî¡£´©¹Ô¤«¤é3Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¡¢Á´¹ñ¤ÎÊ½¤ÎÃæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ZÍû
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Öµë²æ°ì¸Äµ¡²ñ¡¢¾ù²æºÆ°ì¼¡¾ÚÌÀ¼«¸Ê¡×¡£·ÐÎòÉÔ¾Ü¡¢É½¤ÈÎ¢¤Î¶³¦Àþ¾å¤Ë¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼100Ëü¿ÍÄ¶¡£½µ´©SPA¡ª¤Ë¤Æ2021Ç¯¤è¤ê2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡ØÈôÄ»¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ïº£Æü¤â±«¡Ù¤òÏ¢ºÜ¡¢Æ±½ñ¤Ï2025Ç¯¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Æü´©SPA!ÊÔ½¸Éô