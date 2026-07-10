「ラップで包まなくていい」「おいしさキープ」SNSで話題の『冷凍ご飯容器』に変えると冷凍ご飯が格上げ
ご飯をどうやって冷凍保存しているだろうか。ラップに1食分ずつを包んで冷凍している人も多いはず。しかし、この作業は地味に面倒だ。ふんわり包んだつもりでも、電子レンジで温めるとベチョッとしてしまい、炊きたてとの味の違いが気になってしまうこともある。何かいい方法はないかと思っていたところ、SNSでお米のプロと共同開発した『冷凍ご飯容器』を発見！早速購入して、その実力を試してみた。
【写真】冷凍ご飯がおいしさキープできる秘密は”これ”！！
■そんなにいいの？『極 冷凍ごはん容器』を徹底レビュー
こちらがSNSで話題の『mana（以下、マーナ）』の『極 冷凍ごはん容器』だ。
容器のサイズは小盛り（約100ｇ）、1膳分（約180g）、大盛り（約250g）の3種類あり、食べる量に合わせて選ぶことができる。筆者は少量に分けて冷凍することが多いため『小盛り』を選択した。
まず注目してほしいのが、薄くて丸みのある形状。この形状のおかげで、均一でムラのない解凍・加熱が可能になっている。さらに、美味しさを増してくれるのが、容器の中に入っている『すのこパーツ』だ。
この『すのこパーツ』が、余分な水分を下に落とし、ご飯がベチョッとなるのを防いでくれる。早速、ご飯を冷凍してみよう。
ご飯は、できる限り炊き上がった直後に、ギュウギュウ詰めにするのでなく、ふんわりと盛るのが美味しく冷凍するコツだ！
さらに、ご飯を入れたらすぐに蓋をするのも重要！蓋にパッキンはついていないが、しっかりと閉まる。指を引っ掛ける部分があるので、開閉は簡単だ。
電子レンジで温める時は、蓋を閉めたままでOK。『小盛り』の場合、加熱時間の目安は500Wで約2分20秒となっている。加熱時間は容器の底に書いてあるので、忘れてしまってもすぐに確認が可能だ。
加熱が完了したら、蓋をしたまま30秒蒸らす。これをすることで、よりふっくらと仕上がるそう。
30秒後に蓋を開けてみると、ご飯の粒が見るからにツヤツヤしていた！
食べてもふっくらとした食感で、ラップで冷凍した時のようなベチョッとした感じがない。それもそのはず、『すのこパーツ』の下には余分な水分がしっかりと落ちていた。
ムラなく均等に温まり、ふっくらと美味しく解凍できるので、この味を知ってしまったら、ラップで包んだ冷凍ご飯では満足できなくなりそうだ…。
角や凹みが少ないシンプルな構造で洗いやすく、全パーツが食洗機に対応し、片づけも簡単。さらに容器が揃っていると、統一感があり見た目も整う。また、重ねても邪魔になりにくいため、冷凍庫の限られたスペースを有効活用できるだろう。
「ラップで1つ1つ包むのが面倒」「温めた時のベチョッとした感じが苦手」と思っているならマーナの『極 冷凍ごはん容器』を、試してみてはどうだろうか。繰り返し使うことができる容器は、ラップのゴミも削減でき、経済的でおすすめだ。
【写真】冷凍ご飯がおいしさキープできる秘密は”これ”！！
■そんなにいいの？『極 冷凍ごはん容器』を徹底レビュー
容器のサイズは小盛り（約100ｇ）、1膳分（約180g）、大盛り（約250g）の3種類あり、食べる量に合わせて選ぶことができる。筆者は少量に分けて冷凍することが多いため『小盛り』を選択した。
まず注目してほしいのが、薄くて丸みのある形状。この形状のおかげで、均一でムラのない解凍・加熱が可能になっている。さらに、美味しさを増してくれるのが、容器の中に入っている『すのこパーツ』だ。
この『すのこパーツ』が、余分な水分を下に落とし、ご飯がベチョッとなるのを防いでくれる。早速、ご飯を冷凍してみよう。
ご飯は、できる限り炊き上がった直後に、ギュウギュウ詰めにするのでなく、ふんわりと盛るのが美味しく冷凍するコツだ！
さらに、ご飯を入れたらすぐに蓋をするのも重要！蓋にパッキンはついていないが、しっかりと閉まる。指を引っ掛ける部分があるので、開閉は簡単だ。
電子レンジで温める時は、蓋を閉めたままでOK。『小盛り』の場合、加熱時間の目安は500Wで約2分20秒となっている。加熱時間は容器の底に書いてあるので、忘れてしまってもすぐに確認が可能だ。
加熱が完了したら、蓋をしたまま30秒蒸らす。これをすることで、よりふっくらと仕上がるそう。
30秒後に蓋を開けてみると、ご飯の粒が見るからにツヤツヤしていた！
食べてもふっくらとした食感で、ラップで冷凍した時のようなベチョッとした感じがない。それもそのはず、『すのこパーツ』の下には余分な水分がしっかりと落ちていた。
ムラなく均等に温まり、ふっくらと美味しく解凍できるので、この味を知ってしまったら、ラップで包んだ冷凍ご飯では満足できなくなりそうだ…。
角や凹みが少ないシンプルな構造で洗いやすく、全パーツが食洗機に対応し、片づけも簡単。さらに容器が揃っていると、統一感があり見た目も整う。また、重ねても邪魔になりにくいため、冷凍庫の限られたスペースを有効活用できるだろう。
「ラップで1つ1つ包むのが面倒」「温めた時のベチョッとした感じが苦手」と思っているならマーナの『極 冷凍ごはん容器』を、試してみてはどうだろうか。繰り返し使うことができる容器は、ラップのゴミも削減でき、経済的でおすすめだ。