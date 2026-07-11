【Amazon プライムデー】TAKEO KIKUCHIの定番アイテムが最大60%OFFに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が、7月13日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中からTAKEO KIKUCHIをご紹介。通勤や休日のリラックスタイムに活躍するアイテムを揃えておきませんか？

なめらかでマシュマロタッチな触り心地のドルマンカットソー

少しゆったりとしたリラックス感あるシルエットを採用

大人が着るのに相応しい上品な衿型のポロシャツ

全方位に伸縮する、ストレッチ素材のノーカラージャケット

軽量でシワになりにくいスーツの上下セット

暑い季節にぴったり。接触冷感のワイドテーパードスラックス

上品な光沢感としなやかさが魅力のカジュアルシャツ

A4ファイルもすっぽり収まるトートバッグ

ON/OFF兼用で使える、大人顔のトートバッグ

都市生活にフィットする、モードかつ機能的なバックパック

ビジネス用に最適。薄マチのバックパック

自立して収納も豊富。ベーシックなビジネスバッグ

ショルダーベルト付きで2WAY仕様のクラッチバッグ

スタイリッシュに使える、ブラックレザーのクラッチバッグ

イタリアのMPG社の革を使用したベーシックなベルト

表裏でカラーに変化を付けたリバーシブル仕様のレザーベルト

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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