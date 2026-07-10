決勝当日にファンミーティング開催

サッカー元日本代表の本田圭佑が9日、自身のXを更新。北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が行われる日本時間20日午前4時から、ファンミーティングを行うと発表した。歓喜の声が上がる一方で、落胆するファンも現れた。

本田はXに23秒の動画を投稿。「『決勝の朝4時を本田圭佑と』というテーマで、ファンミーティングを行わせていただきます。7月20日朝4時、皆さんにお会いできるのを楽しみにしています」と発表した。

本田がビジョンディレクションを務める日本発のスポーツアパレルブランド「mgh」に関わるイベントで、200人限定で都内某所にて行うとしている。

ファンミーティング開催を喜ぶファンの一方で、落胆の声も。この発表により、決勝のテレビ中継で本田が解説する可能性が事実上、消滅。Xには「NHKの解説あるかもってちょっと期待してたのに……」「NHKの解説はやらないってこと？」「決勝解説ないまじか悲しすぎる」「ええ解説やってよお」などのコメントが寄せられた。

本田は今大会も解説で数々の名言を残した。日本が決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗退した後は、次期監督に名乗りを上げるなど話題を振りまいている。



（THE ANSWER編集部）