「ハーランドに２、３発叩き込まれても驚かない」ただ…元プレミア得点王の英レジェンド、ノルウェー撃破を予想「アルゼンチンとの準決勝を見たい」【W杯】
北中米ワールドカップは終盤に突入。現地７月９日からは準々決勝がスタートする。
元イングランド代表のクリス・サットン氏は、英公共放送『BBC』で準々決勝４試合のスコアを予想。怪物アーリング・ハーランドを擁するノルウェーと戦う、古巣イングランドに関しては、３−２で勝利という見立てを立てた。
プレミアリーグ得点王に輝いた実績も持つ53歳は、「ノルウェーは良いチームだ」と警戒。ハーランドの２発で、ブラジルを２−１で破ったラウンド16の戦いぶりを踏まえ、次のような見解を示した。
「マーティン・ウーデゴーやアーリング・ハーランドといったスターの存在は誰もが知っている。ブラジルを撃破した今、ハーランドはこの試合の行方にも大きな影響を与えるだろう。ブラジル戦で決めた最初のゴールでの動きは、まさに信じられないほどだった。ガブリエウ・マガリャンイスとの対決が大いに注目されていたなか、ハーランドがその勝負を圧倒的に制した。
ヘディングは彼の最大の武器とは言えないが、彼はガブリエウの視界から抜け出し、クロスが送られた瞬間にその行方を予測し、ディフェンダーは全く近付けなかった。この試合ではさらにゴールが生まれるだろうし、ハーランドがそのうち２、３点決めても私は全く驚かない」
一方で、イングランドはどうか。
「彼らは人々が期待していたような形で試合を支配できていない。今回のワールドカップにおいて、イングランドは『瞬間』のチームだ。つまり、勝ち進むために必要なタイミングで質の高いプレーを見せているということだ。
それと同時に、ノルウェーの守備陣が、ハリー・ケインやジュード・ベリンガムを封じ込めるとは思わない。試合がオープンな展開になれば、イングランドにとってはむしろ好都合だろう。ここから、彼らの攻撃陣にはさらに多くの活躍が期待できると思う」
なお、サットン氏の準々決勝のスコア予想は以下の通り。「アルゼンチン対イングランドの準決勝を見たい」とも口にした。
フランス ２−１ モロッコ
スペイン ３−０ ベルギー
イングランド ３−２ ノルウェー
アルゼンチン ２−１ スイス
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランドの割合は？目から鱗！W杯3000ゴールの円グラフ
元イングランド代表のクリス・サットン氏は、英公共放送『BBC』で準々決勝４試合のスコアを予想。怪物アーリング・ハーランドを擁するノルウェーと戦う、古巣イングランドに関しては、３−２で勝利という見立てを立てた。
プレミアリーグ得点王に輝いた実績も持つ53歳は、「ノルウェーは良いチームだ」と警戒。ハーランドの２発で、ブラジルを２−１で破ったラウンド16の戦いぶりを踏まえ、次のような見解を示した。
ヘディングは彼の最大の武器とは言えないが、彼はガブリエウの視界から抜け出し、クロスが送られた瞬間にその行方を予測し、ディフェンダーは全く近付けなかった。この試合ではさらにゴールが生まれるだろうし、ハーランドがそのうち２、３点決めても私は全く驚かない」
一方で、イングランドはどうか。
「彼らは人々が期待していたような形で試合を支配できていない。今回のワールドカップにおいて、イングランドは『瞬間』のチームだ。つまり、勝ち進むために必要なタイミングで質の高いプレーを見せているということだ。
それと同時に、ノルウェーの守備陣が、ハリー・ケインやジュード・ベリンガムを封じ込めるとは思わない。試合がオープンな展開になれば、イングランドにとってはむしろ好都合だろう。ここから、彼らの攻撃陣にはさらに多くの活躍が期待できると思う」
なお、サットン氏の準々決勝のスコア予想は以下の通り。「アルゼンチン対イングランドの準決勝を見たい」とも口にした。
フランス ２−１ モロッコ
スペイン ３−０ ベルギー
イングランド ３−２ ノルウェー
アルゼンチン ２−１ スイス
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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