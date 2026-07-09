雨宮天 （C）ORICON NewS inc.

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　声優アーティストの夏川椎菜が9日、自身のXを更新し、同じ声優ユニット「TrySail」メンバーの雨宮天が描いたイラストを投稿した。

【画像】気になる！雨宮天が描いた最新イラスト

　Xでは「平成のピカソと名高い雨宮天さんに夏川のキャラクターを描いていただきました！独特の世界観にヒヨコとパンダが合わさって絶妙なハーモニーを奏でていますね。このコラボレーションでポップアップストアを展開するのが夢です！」と伝えた。

　投稿したイラストでは、パンダとヒヨコが描かれており、これにファンは「哀愁を感じるタッチが好きです」「パンダの表情とヒヨコの膝が良い味を出していますね　この絶妙なシュールさが全世界に広まってほすぃ」「天さんが描いたヒヨコ、リズム天国に出てきそう」「パンダ君顔がww」などと反応している。

　雨宮は、アニメ『七つの大罪』エリザベス役、『彼女、お借りします』水原千鶴役、『この素晴らしい世界に祝福を！』アクア役などで知られる人気声優で、アーティスト活動も行っている。