雨宮天、平成のピカソだった 最新イラストに大反響「哀愁を感じるタッチ」「リズム天国に出てきそう」
声優アーティストの夏川椎菜が9日、自身のXを更新し、同じ声優ユニット「TrySail」メンバーの雨宮天が描いたイラストを投稿した。
【画像】気になる！雨宮天が描いた最新イラスト
Xでは「平成のピカソと名高い雨宮天さんに夏川のキャラクターを描いていただきました！独特の世界観にヒヨコとパンダが合わさって絶妙なハーモニーを奏でていますね。このコラボレーションでポップアップストアを展開するのが夢です！」と伝えた。
投稿したイラストでは、パンダとヒヨコが描かれており、これにファンは「哀愁を感じるタッチが好きです」「パンダの表情とヒヨコの膝が良い味を出していますね この絶妙なシュールさが全世界に広まってほすぃ」「天さんが描いたヒヨコ、リズム天国に出てきそう」「パンダ君顔がww」などと反応している。
雨宮は、アニメ『七つの大罪』エリザベス役、『彼女、お借りします』水原千鶴役、『この素晴らしい世界に祝福を！』アクア役などで知られる人気声優で、アーティスト活動も行っている。
【画像】気になる！雨宮天が描いた最新イラスト
Xでは「平成のピカソと名高い雨宮天さんに夏川のキャラクターを描いていただきました！独特の世界観にヒヨコとパンダが合わさって絶妙なハーモニーを奏でていますね。このコラボレーションでポップアップストアを展開するのが夢です！」と伝えた。
投稿したイラストでは、パンダとヒヨコが描かれており、これにファンは「哀愁を感じるタッチが好きです」「パンダの表情とヒヨコの膝が良い味を出していますね この絶妙なシュールさが全世界に広まってほすぃ」「天さんが描いたヒヨコ、リズム天国に出てきそう」「パンダ君顔がww」などと反応している。
雨宮は、アニメ『七つの大罪』エリザベス役、『彼女、お借りします』水原千鶴役、『この素晴らしい世界に祝福を！』アクア役などで知られる人気声優で、アーティスト活動も行っている。