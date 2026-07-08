サッカー北中米W杯ラウンド16の大一番、その熱気あふれるスタンドに“ただならぬ”出で立ちの人物が出現。ピッチに近い特等席で戦況を見つめるその異様な存在感を国際映像のカメラが度々捉え、「目立ちすぎだろ」「本物だったのか」などと大きな反響を呼んでいる。

【映像】国際映像が捉えた“ただならぬ”出で立ちの人物

注目を集めた人物とは、世界に10億人のファンがいるとされる世界最高峰のプロレス団体WWEで活躍するスーパースターのエル・グランデ・アメリカーノ。ルチャの魂を受け継いだマスクマンがメキシコのゴールに歓喜する様子が世界の関心を集めた。

5日にメキシコシティのアステカ・スタジアムで行われた北中米W杯ラウンド16。開催国のメキシコ代表と、1966年大会以来の優勝を目指すイングランド代表による名勝負は、イングランドが3-2の接戦の末にメキシコを下して8強に進出した。

そんな熱戦の最中、メキシコ代表の緑のジャージを着用し、額に「EL GRANDE」と刻まれたお馴染みのマスク姿で観戦していたアメリカーノは、後半、メキシコが1-3と2点ビハインドの場面から反撃ののろしとなるゴールを決めた瞬間に覚醒。両腕を突き上げ、飛び跳ねて感情を爆発させた。

試合はメキシコが惜しくも敗れて8強入りを逃したものの、客席で一喜一憂するアメリカーノの挙動は強烈なインパクトを残したようで、国際映像のカメラに度々その姿が映し出され、Xでも大きな反響を呼んだ。

その様子を受け7月6日・日本時間7日に米イリノイ・ローズモントで開催された『RAW』の放送内でも実際の様子が紹介されると、ABEMAファンから「いい席座ってんな」「結構映ってたw」「本物だったのか」「目立ちすぎだろ」など驚きの声が殺到。さらに、ド派手な覆面姿でありながら、ピンと背筋が伸びたユニバース（WWEファンの総称）にとっておなじみの光景に「姿勢が良くて即バレしてた」「ガチ人気やったな」といったツッコミの声も寄せられていた。（ABEMA／WWE『RAW』）