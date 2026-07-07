Jリーグ全60クラブにパートナーポケモンが就任

サッカーJリーグは6日、世界的人気ゲーム「ポケットモンスター」とのコラボ企画を発表。全60クラブに個別のパートナーポケモンが就任した。J1鹿島のパートナーに選ばれた人気ポケモンには、ファンから賛否両論が巻き起こっている。

Jリーグは、「進化」をテーマに、今年30周年を迎えた「ポケモン」との「EVOLUTION！〜Jリーグは、進化する。〜」と銘打つタイアップを発表した。リーグは来季から開幕時期を8月とする秋春制へと“進化”。各クラブには個性豊かな60匹の“進化”したポケモンたちがクラブパートナーポケモンが就任し、来場者プレゼントやオリジナルグッズ販売などでリーグを盛り上げる。

発表ではイベント概要と合わせて、クラブパートナーポケモンもお披露目された。亀がマスコットのJ2大分には亀がモチーフのカメックス、エンブレムに馬が配されているJ3熊本には馬がモチーフのギャロップなど、チームの特色に合わせたポケモンが配された。

各クラブもSNSなどで一斉にパートナーポケモンを発表したが、物議を醸したのがJ1鹿島のリザードンだ。ゲーム発売初期から登場し、アニメでも人気を集めるポケモンであるため、ファンからは、「王道人気ポケモンだぁぁぁぁぁぁ」「リザードン！！大当たりやないけ！」「鹿じゃなくて王者ってことかな かっこよくていいね」「鹿島ずるいぞ、カッコ良過ぎる」といった喜びの声があがった。

一方で、鹿の角を意味する「アントラー」をチーム名に冠し、マスコットも鹿であることから、X上では、「なんで？鹿がモチーフポケモンがいるじゃん？」「リザードン辞退してオドシシが良いと思います！」「もっと鹿島らしいポケモンいるでしょ！」「なんで、鹿じゃないの？」といった声も。同じく鹿がマスコットのJ3奈良は鹿ポケモンのメブキジカ（あきのすがた）をパートナーに。他にも鹿がモチーフのポケモンもいるだけに、疑問の声があがっているようだ。



（THE ANSWER編集部）