6月29日、女優の田中みな実との結婚を発表した、アーティストの亀梨和也。7月6日には「週刊女性PRIME」が、亀梨の実父への直撃記事を掲載した。しかし、その記事内に記載されていたある文言が、亀梨ファンの心をえぐったようだ。

「亀梨さんと田中さんの出会いは、美容雑誌『MAQUIA』での対談がきっかけといわれています。その後、2024年元日に熱愛が報じられました。一時は破局も伝えられたものの、水面下で良好な関係を築き、めでたく結婚となりました」（芸能ジャーナリスト）

先の記事では、ひっそりと愛を育んできた2人の経緯に触れ、田中が亀梨へ献身的サポートをしていたことを紹介している。《田中さんがデザインや方向性について女性ファンが喜びそうなアイデアを出すこともあるそうです》と、亀梨ファンに向けたグッズなどに対して、アドバイスをしていたようだと明かされた。

そんな報道に、Xでは、過去に販売されたグッズに田中のアイデアが反映されていた可能性があることで、拒否感を示す声が寄せられたのだ。

《アイドルの嫁が関わってるグッズ?! ファンが欲しいわけない》

《これは聞きたくない情報過ぎる…推しの女が考えたであろうグッズ誰が持ちたいんや》

《そうだとしても言わないで…》

トップアイドルとして駆け抜けてきた亀梨。グッズにチラついた“女性の影”を受け入れられないファンが多いようだ。背景には、これまで販売してきたなかに“高額グッズ”も含まれていたことが関係するだろうと、前出の芸能ジャーナリストが語る。

「2024年11月には、亀梨さんのソロプロジェクト『Inside23（インサイドミー）』から、アクセサリーが発売されることが発表されました。

ブレスレットやネックレス、リングなどが用意され、金やプラチナなどの本格的なものでした。しかし、安いほうのブレスレットでも約6万円。18金とプラチナが使用されたクロスリングに至っては、税込み19万9100円という額だったのです」

「これまでにない試み」と説明があったプロジェクトではあったものの、当時からその金額にファンも驚愕し、どれだけファンにお金を使わせるのかと反感も少なくなかった。

「当時、所属していたSTARTO社のアイドルが、ここまで高額なグッズを販売することは異例でした。『新しい試み』として理解するファンも多くいましたが、“貢がせる感”が強まった動きに否定的な意見も集まったのです。

振り返れば、その時期は田中さんと交際が続いていたであろうと思われます。斬新なアイデアにも、田中さんのアドバイスが効いていたのかと勘繰るファンが出てきています」（同前）

結婚報道から約1週間。まだ波乱が続いている。