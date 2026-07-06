タレントの山本モナ(50)が5日、自身のインスタグラムを更新。黙々と筋トレに励む姿を公開した。



【写真】下半身を徹底的に！跳ね上げるような腰つき

「6:30パーソナル。下半身を中心に。体を動かしていると、気持ちも強くなれる気がする！」とつづり、朝からジム通いする動画を投稿。しっかり腰を割ったバーベルスクワットや仰向けで負荷をかけた腹筋マシンに取り組み、みっちりと身体を鍛え抜いている。



キャスター時代に見せていたスタイルの良さは健在。ファンからも「すごい筋力！」「これ絶対キツいと思います」「暑さに負けず体調崩さないよう元気でがんばって下さい」などとエールが送られている。



ノルウェー人の父と日本人の母を持つ山本は朝日放送を経てフリーのアナウンサー、タレントとして活動。2006年に衆議院・細野豪志議員と、08年にはプロ野球・巨人などで活躍した二岡智宏氏との不倫が報じられた。10年に一般男性と結婚。11年に芸能界を引退し、13年に活動再開。本名の「中西モナ」名義で活動していたが、14年に「山本モナ」に戻している。25年11月には司法試験合格を発表した。



（よろず～ニュース編集部）