◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は3日（日本時間4日）、決勝トーナメント1回戦の残り3試合を行い、ベスト16が出そろった。4日（同5日）からベスト8入りを懸けた2回戦が始まる。

ベスト16の内訳は欧州勢7、南米勢4、北中米カリブ海勢3（全て開催国）、アフリカ勢2。決勝トーナメントに日本とオーストラリアのみ進んだアジア勢は全て姿を消し、9チームが1次リーグを突破したアフリカ勢も7チームが1回戦で敗退した。

決勝トーナメント1回戦は激闘が続出。PK戦決着が3試合、延長戦決着が2試合あったほか、ブラジル―日本やポルトガル―クロアチアは後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールが決まる逆転劇だった。決勝T2回戦はイングランドが因縁のメキシコシティーに乗り込むメキシコ戦、次回30年大会開催国同士のポルトガル―スペインのイベリア半島対決が注目を集めそうだ。

＜決勝トーナメント2回戦の組み合わせ＞※日本時間

・5日

カナダ―モロッコ（ヒューストン）

パラグアイ―フランス（フィラデルフィア）

・6日

ブラジル―ノルウェー（ニュージャージー）

メキシコ―イングランド（メキシコシティー）

・7日

ポルトガル―スペイン（ダラス）

米国―ベルギー（シアトル）

・8日

アルゼンチン―エジプト（アトランタ）

スイス―コロンビア（バンクーバー）