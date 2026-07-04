「月9」ドラマや話題映画など様々な作品の主題歌を担当し、平成のJ-POPを席巻した女性アーティストの“復帰の兆し”なのか――。

そのアーティストとは、シンガーソングライターのYUI（39）。’05年2月に『feel my soul』でデビューすると、『CHE.R.RY』（’07年）、『again』（’09年）などヒットを次々と飛ばし、’06年には主題歌も手掛けた映画『タイヨウのウタ』で女優デビューも果たすなど、日本を席巻した。

13年1月からYUIとしての活動を休止するも、同年5月にロックバンド『FLOWER FLOWER』のボーカルとして再始動し、アーティスト名も「yui」に変更。その後は14年にパニック障害と診断され、療養に入り、’17年からライブ活動を再開していたが、’24年にトリビュートアルバムに参加して以降は表舞台から遠ざかっていた。

活動再開を望む声も絶えないなか、最近ひそかに“ある動き”を見せていた。公式YouTubeチャンネル『YUI OFFICIAL YouTube CHANNEL』が約3年ぶりに更新されたのだ。

’23年7月23日に’08年のシングル『SUMMER SONG』のMVを投稿して以来、更新は止まっていたが、6月25日に何の前触れもなく代表曲『CHE.R.RY』のMVが投稿されたのを皮切りに、27日に『Hello』、30日に『again』と、YUIの大人気曲のMVが立て続けに公開されたのだ。

約2年間、目立った活動がないなか、過去曲のMV投稿ではあるものの、久足ぶりに動きを見せたYUI。それだけに、今回投稿されたMVのコメント欄には、喜びとともに、再始動を期待する声が相次いで寄せられている。

《「Hello」の次に「again」って、何かを期待してまう！》

《本当にYUIは動きがあるんですか？期待していいんですか？当時は子供でライブにも行けなかったけど、今はお金使えます》

《まてまてまて何で最近MVがみれるんや？？これまじでレミオロメン的な復活あるんか？？？》

かつて「YUIとしての復帰は考えていない」と語るも、’20年にYUIとして「THE FIRST TAKE」に出演し、「CHE.R.RY」などを披露したYUI。果たして今回の動きは、活動再開の狼煙なのか――。